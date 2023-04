Es una drag queen y vedette peruana. Se convirtió en un ícono LGBT gracias a la fama que alcanzó en la década de 1990. | Fuente: Facebook

Coco Marusix, ícono LGBT en el Perú gracias a la fama que alcanzó en la década de 1990, regresa a los escenarios luego de 20 años para protagonizar la comedia musical 'Skandalosas'. Ella compartirá roles junto a otras figuras como Knella, Susan Renzo y Pedro Venturo.

En marzo del 2003, la vedette y cantante tuvo que alejarse del mundo artístico tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) que la puso al borde de la muerte. Luego de su recuperación, la artista reveló cómo la enfermedad le cambió la vida.

"Aprendí a ser una mejor persona, porque antes no daba segundas oportunidades. Ahora me siento en la capacidad de escuchar, aunque me mientas. Ya lo que piense es mío, no lo diré. Pero ahora puedo comprender más el aquí y ahora. Antes era diferente. Incluso en los ensayos para las presentaciones que tenía. Yo bailaba, pero de reojo estaba viendo si alguien se confundía. Era exigente con todo y con todos", dijo a Perú 21.

"Todos los días aprendes algo. Por ejemplo, hace poco aprendí que las cosas no hay que tomarlas tan a la ligera, como lo hacía. Antes podía hacer varias cosas de las que luego me arrepentía", agregó.

Sin embargo, admite que ese difícil carácter la ayudó a resaltar en el agitado y competitivo mundo artístico. "En su momento fue importante porque me ayudó a sobresalir entre todas y no ser una más del montón", expresó.





No puede bailar

Cuando mencionó que una de sus actividades favoritas era bailar, Coco Marusix rememoró el momento en que conoció a su coreógrafo, una persona que, asegura, fue crucial en su carrera artística.

"Uno de mis primeros trabajos fue en la discoteca Perseo. Ahí es donde conocí al coreógrafo Miguel Ángel Maguiña, quien vivía en la residencial San Felipe. Entonces, se hizo mi amigo y me dijo que veía mucho talento en mí y me invitó a su casa para aprender y pulir varias cosas, como deslizarme sobre el escenario. Como me quedaba cerca, iba en bicicleta casi todos los días", comentó.

Debido al derrame cerebral, Coco ya no puede bailar, pero reveló que esto no la desamina, por el contrario, disfruta ver a la gente hacerlo e incluso no tiene problemas en brindar algunos consejos.

"No te puedo decir que me siento mal, porque disfruto ver bailar a otras personas, aunque algunos lo hagan mal. He tenido conocidos que siempre me preguntan o piden un consejo. Entonces, les doy mi punto de vista y les digo que se vean en el espejo para comprobar si el consejo va o no va. Depende de cada uno. Eso finalmente me llena, el estar aconsejando y guiando", aseguró.

'Skandalosas' se presentará este 19 y 26 de mayo en La Posada del Mirador, un restobar ubicado en el distrito limeño de Barranco.

