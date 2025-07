"A ninguna mujer se le debe tocar": Magaly Medina, Gisela Valcárcel y Janet Barboza apoyan a Korina Rivadeneira

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Korina Rivadeneira pasó un incómodo momento durante el show Dioses del Circo en la noche del último domingo 20 de julio. La actriz y modelo venezolana sufrió tocamientos indebidos por parte de uno de los bailarines del elenco quien le agarró la cintura para luego realizar el polémico acto ante la mirada atónita de los asistentes.

Este hecho fue muy cuestionado por diversas personalidades de la televisión, quienes mostraron su indignación y expresaron su solidaridad con la exactriz de Al fondo hay sitio. Una de ellas fue Magaly Medina. La conductora de Magaly TV: La Firme calificó de “indignante” lo ocurrido con la esposa de Mario Hart y expresó su fastidio por la “justificación estúpida” que dieron los directivos del evento al decir que no sabían que Korina “era famosa”.

“Eso no le puede pasar a ninguna mujer, a ningún asistente de un circo donde vas a entretenerte. A un circo no vas a que te degraden como ser humano, como persona, como mujer. Es indignante, criticable y creo que ellos debieron sancionar ejemplarmente desde un principio a esa persona”, manifestó la periodista a Trome.

En ese sentido, la popular ‘Urraca’ mencionó la posibilidad de que se cierre el circo tras el incidente contra Rivadeneira.

“Yo no sé si un espectáculo de este tipo pueda seguir en cartelera, no sé qué tipo de instancia lo puede resolver, no sé si Indecopi. Si bien es cierto es un show para adultos y para mujeres, justamente por eso es que debieron cuidar todos los protocolos para que las mujeres se sientan tranquilas y no se sientan amenazadas”, sostuvo.

Mario Hart expresó su indignación ante los tocamientos indebidos que sufrió su esposa Korina Rivadeneira. | Fuente: Instagram (rivadeneirak)

Janet Barboza y Gisela Valcárcel apoyan a Korina Rivadeneira

Janet Barboza también mostró su solidaridad con Korina Rivadeneira. La popular ‘Rulitos’ criticó duramente a la organización del show y recalcó que las mujeres vienen siendo vulneradas “todos los días” por actos similares.

“(El bailarín) la agarra a la fuerza y le mete la mano. ¡Qué indignante! Las mujeres somos vulneradas todos los días y se tiene que respetar a las mujeres. Aquí se tiene que pronunciar la ministra de la Mujer (Fanny Montellanos)”, exclamó en América Hoy.

De igual manera, consideró como “deplorable” que los empresarios del show Dioses del Circo hayan querido minimizar los hechos. “No vamos a permitir que venga alguien de afuera a hacer lo que se le da la gana, así la mujer sea famosa. Ellos se escudan diciendo que no sabían que Korina era famosa”, señaló.

Por su parte, Ethel Pozo se mostró de acuerdo con lo dicho por Janet Barboza exhortando a las autoridades a abrir una investigación contra el bailarín que tocó a Korina Rivadeneira sin su consentimiento.

“Es indignante que traten de normalizarlo. Ni siquiera se les nota un ápice de indignación. Estaba Korina con sus amigas para reclamar. ¿Se imaginan lo humillante que debe ser para ella que le te toquen el trasero?”, aseveró.

Quien también se pronunció fue Gisela Valcárcel. La ‘Señito de la televisión’ compartió una historia en Instagram mostrando su sorpresa ante lo sucedido.

“Me acabo de enterar por América Hoy y me siento indignada. ¡Este circo se debe cerrar! Debe quedar claro que a ninguna mujer se le toca en nuestro país. ¡Basta ya!”, escribió la presentadora de televisión.

Finalmente, María Pía Copello afirmó estar arrepentida de haber presentado el show Dioses del Circo días atrás en el programa Mande quien mande.

“Esto es una falta de respeto que no tiene nombre. Ellos se presentaron aquí en el programa y ofrecían un circo algo erótico pero un show. Esto no es Piso 14, que en un momento existió. Esto no es un show de strippers. Es un circo”, opinó.

“Nadie tiene derecho a sacar a alguien a bailar y luego palmotearle el trasero, pero lo que más me ha sorprendido no es eso, sino la cantidad de comentarios en contra de Korina diciéndole por qué fue y diciéndole que ella se expuso. Realmente, como sociedad no hemos evolucionado absolutamente nada”, añadió.

Dioses del Circo se disculpó con Korina Rivadeneira y separó a bailarín.Fuente: Instagram (diosesdelcirco)

Dioses del Circo se disculpó con Korina Rivadeneira y separó a bailarín

La producción de Dioses del Circo emitió un comunicado este lunes 21 de julio donde brinda disculpas públicas a Korina Rivadeneira y a sus acompañantes por el lamentable incidente con uno de sus bailarines.

"Lamentamos profundamente lo sucedido y reconocemos el malestar y daño que pudo haber causado este hecho, tanto a nivel personal como público. Para nosotros, es fundamental preservar un ambiente de respeto y cuidado hacía todos los invitados. Lo ocurrido no refleja los valores que promovemos como espectáculo, donde priorizamos la elegancia, profesionalismo y buen trato", se lee.

En esa misma línea, la producción decidió la separación del bailarín involucrado en tocamientos indebidos contra Korina Rivadeneira.

"Hemos tomado la decisión de separar de manera inmediata al integrante involucrado, procediendo con la rescisión de su contrato, en coherencia con nuestro compromiso ético y con e bienestar del público y del elenco", señaló.

Gisela Valcárcel salió en defensa de Korina Rivadeneira tras incidente en show Dioses del Circo.Fuente: Instagram (giselavalcarcelperu)

