Renzo Schuller, quien es una de las figuras que se ha sumado a la campaña "Yo me quedo en casa", se refirió al nuevo contenido que ha adquirido el programa "América Hoy", que conduce al lado de Ethel Pozo en América Tv, en medio del estado de emergencia por el COVID-19.

"La parte del entretenimiento se ha dejado de lado por obvias razones, y el programa está sirviendo como un espacio para que la gente pueda absolver sus dudas a través de doctores, abogados, psicólogos, para saber qué hacer en esta situación", expresó.

No obstante, el conductor señaló que es importante mantener el humor y mostrar contenido positivo en esta etapa, y no solo llenar al público de información negativa.

"Me gusta el humor y es un poco complicado porque damos información que no va de la mano con el humor, pero yo sí insisto, igual, que, al margen de lo que estamos viviendo, es importante ponerle buena cara, porque si nos llenamos solamente de información negativa nos deprimimos, es importante transmitir cosas positivas, por ejemplo, en el programa mostramos cómo el medio ambiente está respirando, ver esas cosas es bonito. Considero que el humor es una herramienta fundamental para tratar de llevar esta situación de la mejor manera", añadió.

Respecto a la inmoviliación social obligatoria, Renzo Schuller pidió no infringir contra esta, pues es la única forma de detener la propagación del COVID-19, que ya ha dejado más de 20 muertos en el Perú.

"Hay que cumplir con la ley porque si no, la cosa se va a poner más complicada, siento que los peruanos estamos poniendo mucho de nuestra parte, los peruanos cuando nos unimos hacemos grandes cosas, estoy seguro de que vamos a salir de esta, quedan dos semanitas, que van a pasar muy rápido. Es difícil estar encerrado, pero hay que ponerle fe y ganas", sostuvo.

Asimismo, el actor contó que pasa la cuarentena en familia y trata de hacer que todos se entretengan realizando diversas actividades, como cocinar.

"Está mi esposa, mis hijas, mi perrito, una señora que trabaja con nosotros, que se quedó acá, sabe que es importante no arriesgarse; entonces, en verdad, estamos en familia. Hacemos todo lo posible para llevar esta cuarentena tranquila", señaló.

"Ahora estando en la casa uno dice que va a tener más tiempo, pero tienes menos tiempo porque estás haciendo mil cosas, estoy con mis hijas y les creo actividades, qué cocinamos hoy, cómo nos divertimos todos, cómo la pasamos mejor, y eso ocupa tiempo", agregó Schuller.

Renzo también señaló que, desde su casa, está aprovechando para hacer videos y soltarlos en sus redes sociales, por lo que enfatizó que es importante llevar alegría a los peruanos.

"Una vez colgué un video con amigos actores y conductores y a la gente le gustó el video, pero por ahí algunos comentaron, 'cómo puede hacer un video gracioso estando en un momento tan complicado', y yo digo, justamente, si estás en un momento difícil, tienes que llevarlo de la mejor manera, no puedo sentarme a deprimirme porque deprimo a mis hijas y a mi esposa, a todo el mundo... Si no, te vas al hoyo en dos segundos, no puedes quedarte tirado en tu cama deprimiéndote", recalcó.

Finalmente, el presentador de televisión envió un mensaje a los peruanos y los instó a cumplir con las normas establecidas por el Gobierno, ya que es por el bienestar de todo el país.

"A todos los peruanos, es importante hacer caso a las normas porque es por el bienestar de todos nosotros, vamos a pasar esta ola, de todas maneras, lo que va a venir después va a ser mucho mejor, va a costar un poco, hemos salido de cosas peores, todo depende de nuestra actitud, y esta tiene que ser lo mejor posible para salir adelante lo más rápido. Tranquilidad, fuerza y mucha calma", manifestó Renzo Schuller.