Tras conocer que tiene un familiar con COVID-19, Federico Salazar se mantendrá en cuarentena para proteger la salud de Verónica Linares. | Fuente: Instagram

Federico Salazar contó que un familiar fue infectado de COVID-19, y por esa razón, no estará presente en el noticiero junto a su compañera Verónica Linares. El conductor de televisión reveló no tener coronavirus, luego de haberse realizado las tres pruebas, pero mantendrá el autoaislamiento por seguridad de su colega.

“No (tengo coronavirus), a Dios gracias hasta ahora las tres pruebas que me hice resultaron negativas. Lo que sí es cierto es que un pariente dio positivo, por eso entré en cuarentena por precaución”, dijo el esposo de Katia Condos en una conversación con El Popular.

En ese sentido, el presentador Federico Salazar aseguró que se mantendrá en cuarentena para evitar los riesgos de contagio con el objetivo de proteger la salud de Verónica Linares. Como se recuerda, la periodista está embarazada y actualmente, continúa realizando sus labores en América Noticias.

“Imagínate, Verónica (Linares) está con un avanzado estado de gestación”, comentó Salazar, “No la puedo poner en riesgo, igual que a mis otros compañeros”, agregó sobre su autoaislamiento ante la pandemia de coronavirus.

Por ello, el periodista se mantendrá alejado de las pantallas durante dos semanas. “En el canal son demasiado exigentes en ese aspecto. Estaré aislado 14 días, hasta el 27 de julio de acuerdo a lo que estipula las normas de las autoridades. Hay que cerrarle el paso de todas formas al virus”, destacó.

SOBRE MAGALY MEDINA

Federico Salazar consideró que la conductora Magaly Medina ha sido descuidada al haber continuado con sus labores, luego de contagiarse de COVID-19. Sin embargo, no quiso ofrecer más comentarios sobre la popular ‘Urraca’ y su programa “Magaly Tv: La Firme”, el cual no se emite desde hace unos días.

“Me parece algo descuidada, pero no voy a opinar más, es algo personal y claro, cómo maneja el tema ella y también la empresa, hasta donde sé ya no estuvo saliendo al aire”, concluyó.