Korina Rivadeneira donará parte de su sueldo para ayudar a 5 familias. | Fuente: Instagram

Luego de las críticas que recibió, debido al apoyo económico que pidió para los venezolanos en Perú, la modelo Korina Rivadeneira anunció que ayudará a cinco familias en extrema pobreza.

Debido a la crisis económicas que está generando la inmovilización social obligatoria, ordenada por el Gobierno, para evitar la expansión del nuevo coronavirus, varias familias están atravesando difíciles momentos en sus hogares.

Ante ello, Korina Rivadeneira comunicó, a través de Instagram, que donará un porcentaje de sus ganancias, para beneficiar a 5 familias de bajos recursos sin importar la nacionalidad que tengan.

"De cada trabajo que realice durante este tiempo de cuarentena donaré un porcentaje que será dividido para beneficiar a distintas familias que necesiten alimentarse", anotó en su publicación.



“El único requisito es ser un humano que esté en una situación de urgencia, acá ayudaré tanto a familias peruanas como venezolanas, ecuatorianas, chilenas, españolas , no importa su procedencia. Lo que importa es que realmente requieran el apoyo”, expresó la modelo.

Rivadeneira señaló que para acceder a este apoyo económico, se evaluará que la familia solicitante realmente lo necesite. "Solo si realmente tu situación es extrema escríbeme, si no, por favor no me hagas perder el tiempo porque hay muchas personas realmente necesitadas", sostuvo.

APOYO A SUS COMPATRIOTAS

La ministra de Inclusión Social, Ariela Luna, aseguró que se activará una plataforma para que los ciudadanos peruanos en situación de pobreza y pobreza extrema puedan acceder al bono extraordinario que otorgará el gobierno peruano ante el Estado de Emergencia por la amenaza del nuevo coronavirus en el país.

Tras ello, Korina Rivadeneira consideró que el monto también debería incluir a los venezolanos que se encuentran en el territorio peruano. “Esperemos que pronto contemplen también un monto para todos los venezolanos que viven y trabajan en Perú”, escribió la modelo.