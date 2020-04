Lucía Oxenford explica por qué tiene un catéter en el cuello. | Fuente: Instagram

La actriz Lucía Oxenford preocupó a sus fanáticos luego de mostrar unas imágenes, en Instagram, donde se la veía con un catéter en el cuello. Si bien algunos seguidores enviaron mensajes positivos, otros comenzaron a especular que ella se había contagiado del nuevo coronavirus y así empezaron los comentarios ofensivos.

La joven, que radica en Argentina desde hace unos años, decidió aclarar su situación. Así que mediante sus historias de Instagram explicó por qué luce así:

“Para la gente que me manda mensajes ofensivos: no tengo coronavirus. Gracias a Dios. Tengo una bacteria en la piel llamada estafilococo aureus. Estuve internada una semana y por 15 días vienen a inyectarme tres veces al día”, explicó Oxenford.

Al querer dar más información sobre lo que le sucede, compartió una captura de pantalla con información de Wikipedia donde se inndica qué es lo que tiene.

Además, para que las personas tengan claro a qué se refería, Lucía Oxenford explicó con más detalle lo que le pasó: “Hasta el momento, nuestra teoría principal es que lo contraje debido a unos puntos que me hicieron, ahí llegó a mi torrente sanguíneo. Yo estoy bien, no tengo fiebre, no tengo síntomas graves, solo menos hambre porque recibo grandes cantidades de antibióticos al día. Gracias por su preocupación".

La hija de Marcelo Oxenford mostró también las inyecciones que debe usar para erradicar esa bacteria. El material médico restante lo donará a quienes están pasando por lo mismo que ella. “Todo esto me inyectar a diario por la vía central del cuello, lo restante será donado a hospitales cercanos a mi casa, si vives en Buenos Aires y estás pasando por una enfermedad parecida. Házmelo saber”, manifestó.