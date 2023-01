Daniela Camaiora protagonizó el año pasado la película "Igualita a mí". | Fuente: Instagram / Daniela Camaiora

La actriz Daniela Camaiora, quien alcanzó notoriedad en la pantalla chica gracias a su papel en la teleserie 'Al fondo hay sitio', recurrió a sus redes sociales para anunciar que se convertirá en madre por segunda vez, como fruto de su matrimonio con Ricardo Coda.

En un video compartido a través de su cuenta de Instagram, la intérprete de Margarita en "AFHS" informó a sus 236 mil seguidores que está embarazada de nuevo, a casi dos años de haber dado a luz a su primera hija.

El material muestra a Daniela Camaiora junto a su esposo y su pequeña hija, quien apunta a su vientre cuando su madre le pregunta dónde se encuentra el "bebé". Un momento emotivo que abre paso a otras imágenes de la ecografía.

"Ya tiene piernas, brazos, todo...", se escucha en el videoclip mientras ven en el sonograma al nuevo miembro de la familia Coda Camaiora. "Ya somos una familia de cuatro", escribió la actriz al final de su publicación.

Celebridades del mundo del entretenimiento nacional no tardaron en felicitar a Daniela Camaiora y su esposo por su nuevo embarazo. Maricarmen Marín, por ejemplo, le comentó: "Ay, qué maravilla, ¡felicidades! Son una hermosa familia". Emilia Drago hizo lo propio al comentar: "¡Hermosa! ¡Felicidades!".

Daniela Camaiora utilizó su cuenta de Instagram para anunciar su segundo embarazo. | Fuente: Instagram / Daniela Camaiora

Daniela Camaiora, madre por primera vez

La actriz Daniela Camaiora anunció en julio de 2021 que se convirtió en mamá por primera vez. La recordada protagonista de “Al fondo hay sitio” compartió una serie de imágenes junto a su pareja y su bebé recién nacida.

Al ver que su hija Ania llegó al mundo, no pudo contener su felicidad y contó una pequeña anécdota de cómo reaccionó su novia al verla: “Como el primer día los bebitos nacen hinchaditos y chinitos, Ricardo me dijo que cómo no le había confesado sobre mi amante chino”, se lee en su publicación.

Daniela Camaiora reveló que su parto fue natural, pero no fue nada fácil. “Esto está siendo mágico, hasta ahora no entiendo cómo he tenido a toda esta criatura dentro de mi cuerpo y como ha podido salir “por ahí “, pero lo hice, traje vida al mundo, y soy inmensamente feliz”, finalizó.

Muchos personajes del espectáculo nacional le dieron la bienvenida a Ania y felicitaron a la actriz por esta nueva etapa en su vida.

Como se recuerda, el último papel que interpretó Daniela Camaiora para la pantalla grande fue en la película "Igualita a mí", donde compartió roles con Carlos Alcántara.

