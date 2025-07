“Les pido disculpas, no quería molestarlos”: Daniela Cilloniz a Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte por supuestos chats

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Luego de compartir supuestos chats con Paolo Guerrero y de revelar que habrían salido juntos, Daniela Cilloniz se disculpó con la pareja y aseguró que “no quería molestarlos”: “Si tengo que pedir disculpas, pido disculpas”, dijo.

En entrevista con Amor y Fuego, la periodistra recordó su amistad con el delantero de Alianza Lima y aseguró que no pensó que la situación se “iba a salir de las manos”.

“Sabía que iba a rebotar; pero no de esta manera, y menos que me iba a escribir Ana Paula Consorte, que se iba a armar tremendo chongo”, agregó. Por otro lado, Cilloniz mencionó que actualmente, está feliz con su pareja y sus hijas.

“Mi intención no fue generar todo lo que ha pasado. Fue algo que pasó hace muchísimos años que yo estaba soltera, él estaba soltero. No creo que sea para tanto, no creo que sea para que su mujer se moleste y si causé algún problema en su relación, en ella o en Paolo, les pido disculpas, he venido acá para eso. Se me salió de las manos", sostuvo.

¿Qué supuestos mensajes reveló Daniela Cilloniz con Paolo Guerrero?

A fines de junio, Daniela Cilloniz mostró conversaciones privadas que habría mantenido con el futbolista Paolo Guerrero en el 2011, cuando el delantero jugaba en el fútbol alemán y era la gran figura de la Selección Peruana. Según dijo en el programa Hoy a presión, también llegaron a salir sin ser captados por la prensa.

La conductora contó que todo comenzó luego de entrevistar a Doña Peta, madre del 'Depredador', para el programa Enemigos Públicos. Tras la emisión del reportaje, decidió escribirle al jugador por Facebook para mostrarle el resultado. A partir de ese primer contacto, dijo que las conversaciones se hicieron frecuentes. Según Cillóniz, en una de las charlas, Guerrero le pide que encienda la cámara del celular porque quería verla.

Tal fue la confianza entre ambos que, incluso, habrían salido juntos más de una vez, aunque nunca fueron fotografiados. "Hubo saliditas, hubo su cariño. Es tierno el muchacho, tierno (...) Fue hace como 10 años atrás", señaló.

¿Qué le dijo Ana Paula Consorte a Daniela Cilloniz?

Tras enterarse de las declaraciones de Cilloniz, Consorte le envió un mensaje privado a su cuenta de Instagram. De acuerdo con las capturas de pantalla mostradas en Magaly TV La Firme, se lee la respuesta de la modelo.

“No tienes vergüenza de intentar de promocionarte hablando de años atrás de una persona que casado y tiene familia. No te da vergüenza como mujer salir a hablar algo nada que ver”. A lo que Daniela aclaró: “Paolo es mi amigo”. “¿Tu amigo desde cuándo? Él no es tu amigo, solo para aclarar. ¿En serio que tu logro más grande de tu vida fue que Paolo hablara contigo? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vida triste! Hace parte de tu pasado. Habla como si hubiera sido tu pareja. Eres loca”, aclaró Consorte.