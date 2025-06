"Hubo saliditas": Daniela Cillóniz muestra chats privados atribuidos a Paolo Guerrero y dice que tuvieron encuentros

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La periodista Daniela Cilloniz mostró conversaciones privadas que habría mantenido con el futbolista Paolo Guerrero en el 2011, cuando el delantero jugaba en el fútbol brasileño y era la gran figura de la Selección Peruana. Según dijo en el programa Hoy a presión, también llegaron a salir sin ser captados por la prensa.

La conductora contó que todo comenzó luego de entrevistar a Doña Peta, madre del 'Depredador', para el programa Enemigos Públicos. Tras la emisión del reportaje, decidió escribirle al jugador por Facebook para mostrarle el resultado.

"Salió ‘mostro’ (genia), la acabo de ver, pero no le digan tía Peta (...) Todos hablan superbién de mi mamá, me gustó la entrevista, pero no me gusta que le digan tía Peta... nada más", fue la respuesta que, según mostró, le envió Guerrero.

"Hubo saliditas"

A partir de ese primer contacto, las conversaciones se hicieron frecuentes. Según Cillóniz, en una de las conversaciones, Guerrero le pide que encienda la cámara del celular porque quería verla.

Tal fue la confianza entre ambos que incluso llegaron a tener salidas, aunque nunca fueron fotografiados juntos. “Hubo saliditas, hubo su cariño. Es tierno el muchacho, tierno (...) Fue hace como 10 años atrás", señaló.

La periodista también reveló que hablaban de temas personales y que él le compartía detalles sobre su situación en la Selección Peruana.

Sin embargo, dijo que en algunas ocasiones Paolo desaparecía por semanas. Según su versión, en ese entonces ambos se encontraban solteros.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis