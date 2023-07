Daniela Darcourt tras su paso por los Premios Juventud 2023: "Ha sido una gran experiencia"

El jueves 20 de julio se llevó a cabo la ceremonia de los Premios Juventud 2023 en el Coliseo José Miguel Agrelot de la Isla del Encanto, en Puerto Rico y Daniela Darcourt compitió con grandes exponentes de la música latina en la categoría 'Mejor álbum tropical' con su disco Empezando otra vez , sin embargo, Romeo Santos se llevó el premio por Fórmula 3, Vol. 3.

Tras perder contra el rey de la bachata, la salsera peruana compartió un video en sus redes sociales expresando su felicidad por haber sido considerada este año y que próximamente lanzará más música:

"Así termina esta travesía, muchas gracias por todo su cariño, por todo su amor, por esa cantidad inmensa de mensajes de apoyo, por las votaciones. A mis amigos artistas, a toda mi familia, mi equipo de trabajo, a mi novio, a mi mamá, muchísimas gracias, los llevo en mi corazón. La experiencia ha sido increíble. Tengo muchas cosas por hacer", se le escuchó decir a Daniela Darcourt.

Semanas atrás, la cantante se mostró feliz por la nominación de su álbum: “Estoy muy feliz y contenta porque la familia de Premios Juventud está nominando el esfuerzo y sacrificio de este álbum tan maravilloso que me ha regalado tanta dicha y tantas emociones. Gracias a todos ustedes por hacer parte de esta maravillosa aventura”, dijo en ese entonces.

Daniela Darcourt se pronunció tras su paso por los Premios Juventud 2023. | Fuente: @danieladarcourtoficial

'Empezando otra vez' significó nueva faceta en su trayectoria

Tal vez sea más sencillo entender el título del disco si tomamos en cuenta que Daniela Darcourt no solo es su intérprete y ha participado en la composición. Ella es también fue productora ejecutiva, lo que le permitió desarrollar aptitudes de liderazgo.

“Todo este proceso de descubrimiento y creatividad te pone en un escenario diferente. En este caso, como la líder de todas estas almas increíbles, pero a la vez aprendiendo, poniéndole mucha fuerza, levantándonos temprano y haciendo el mismo sacrificio. Ir en la misma página que el equipo hace que todos soñemos con la misma intensidad”, declaró a RPP Noticias el año pasado.

La dirección de Daniela Darcourt sobre el proyecto se refleja, asimismo, en una selección de canciones que prioriza la calidad sobre la cantidad. En ese sentido, quisimos saber cuál era su criterio para elegir una canción y nos respondió lo siguiente:

“Si desde el primer segundo esa canción no me mueve algún pelito del cuerpo, esa canción no es para mí. Y hasta ahora esa fórmula me ha funcionado con todo lo que he sacado, desde la época de ‘Señor mentira’ y el álbum ‘Esa soy yo’, hasta ‘Te equivocaste conmigo’ y ‘Arriba Perú’”.