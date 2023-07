Laura Mau, pionera de la salsa en Perú: "Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt no hacen salsa"

Laura Mau Orlandini​ hace la diferencia entre salsa y timba, género que hacen las cantantes peruanas. | Fuente: El Show del emperador

Reconocida como la pionera de la salsa en Perú, la sonera Laura Mau se tomó un tiempo para aclarar cuál es la diferencia entre este género y la timba, que actualmente es uno de los más sonados.

Tras haber compartido escenario con Héctor Lavoe, Marc Anthony, Celia Cruz, Oscar de León y más; Laura Mau sostuvo que cantantes como Daniela Darcourt y Yahaira Plasencia “carencen de vocalización e interpretación”.

“Escuché hablar de un grupo llamado Son Tentación. Con todo respeto, a esta chica Paula Arias y a todas las que han salido de la agrupación; Kate Candela, Daniela (Darcourt), Yahaira (Plasencia), pues ellas no hacen salsa, siempre han hecho música urbana y reggaetón”, djo Laura Mau para el programa de Youtube El Show del Emperador.

Asimismo, explicó que la salsa es muy diferente a la timba, sin embargo, a pesar de estar de moda, no perdurará en el tiempo: “Tienen buena voz, una cosa es cantar y otra es hacer salsa... cantar salsa no lo hace cualquiera. Las cantantes que han salido ahora son la promoción de moda. La moda pasa, la historia y la leyenda se quedan eternamente como lo decía Jhonny Pacheco”.

Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt cantando juntas en 'Esto es Guerra'.Fuente: Twitter

“No considero salsera a Yahaira Plasencia”

Si bien Yahaira Plasencia es una de las cantantes más populares en la escena nacional, siente que aún le falta prepararse y no puede llamarse salsera porque “no tiene la clave”, característica de este género.

“En primer lugar, como profesora de canto veo que le falta la clave de la salsa. Mucho desafina. La salsa es interpretar, salir adelante como una leona y ella no lo tiene”, agregó. Por otro lado, tampoco considera una artista a quien hace escándalos para hacerse conocida en el medio artístico.

“Yo no considero a Yahaira (Plasencia), con todo respeto, salsera. En los 80, tiempo de Celia (Cruz), era otro tipo de música, era otra forma de presentarse a un público. Por ejemplo, yo jamás he necesitado de hacer escándalos, hacer broncas, realitys, figuritismo, no. Siempre he vendido mi voz como lo ha hecho Celia, Anabela, La India, entre otros”, comentó la intérprete de Deseada.

Finalmente, Laura Mau le aconsejó que estudie canto si es que se quiere dedicar a esta carrera de manera profesional: “Ella puede algún día ser cantante de salsa. Porque ella no tiene clave, no canta música salsa, ella canta timba”.