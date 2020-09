Daniela Darcourt volvió a referirse a la carrera de Yahaira Plasencia. | Fuente: Instagram

Daniela Darcourt volvió a dirigirse a Yahaira Plasencia, luego de que la intérprete de “Cobarde” regresar a nuestro país tras una larga temporada en Rusia por la pandemia. La salsera, quien colaboró con Tito Nieves en “Si tú te atreves”, se refirió a las declaraciones del puertorriqueño para dejar claro quién es la mejor en el género de salsa.

En la más reciente emisión de “Amor y fuego”, conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, Darcourt estuvo de invitada y se le pidió que improvisara un tema de rap contra su colega. Frente a una imitación de Plasencia, la artista peruana lanzó una serie de duras respuestas como parte de la dinámica.

“Yahaira, me causa ironía que ahora solo hablas de vivir la soltería, pero tiempo atrás no decías nada solo porque a Rusia tú siempre viajabas”, empezó en referencia a la cuarentena que la popular cantante pasó junto al futbolista Jefferson Farfán, con quien se especula ya no mantendría una relación.

En respuesta desde la imitadora de Yahaira Plasencia, quien mencionó su ruptura con el bailarín Andrés Izquierdo, Daniela Darcourt decidió contratacar con un golpe a su carrera artística y destacar que ella es la mejor, según Tito Nieves:

“Mejor no te hablo de tu ex amor porque creo que eso te causaría dolor, hablemos de carreras y quién es la mejor, porque para Tito Nieves, creo que soy yo”.

Alentada por los conductores ‘Peluchín’ y Gigi Mitre, la intérprete de “Señor mentira” culminó con una última frase hacia la otra artista, con quien supuestamente no guardaría ninguna rivalidad. “Yo soy natural de verdad y por eso nunca me tuve que operar”, concluyó en su participación en el programa.

¿TIENEN UNA RIVALIDAD?

En severas ocasiones, Daniela Darcourt y Yahaira Plasencia han aclarado no tener ninguna rivalidad, pero tampoco son amigas. Según han comentado anteriormente, mantienen una clara distancia, a pesar de que ambas han trabajado en conjunto con el productor Sergio George en proyectos musicales.