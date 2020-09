La salsera peruana reveló que tiene planes de convertirse en madre. | Fuente: Instagram

Daniela Darcourt desea convertirse en madre, y aseguró encontrarse lista para emprender esa nueva etapa en su vida. Actualmente, la salsera no tiene pareja, pero eso no la detiene al momento de hacer planes para lo que venga en el futuro. Sin duda, espera que la siguiente persona sea la indicada para formar una familia.

En la pasada emisión de “El reventonazo de la Chola”, la cantante peruana confesó que sí le gustaría tener hijos y es parte de su planificación a futuro. “Sí, está en mis planes, quiero ser mamá y me siento lista, ahora más”, expresó. Por lo cual, el conductor Ernesto Pimentel le consultó si tiene pensado compartir esto con alguien o decidirlo por su cuenta.

“En este momento no tengo pareja, estoy sola”, agregó Darcourt y más adelante, aseguró que su futura pareja debería estar en la misma sintonía respecto a los planes de vida en conjunto: “A la persona que venga próximamente me va atracar el que me tenga que casar y el que me tenga que dar hijos”.

Desde hace unos meses, Daniela Darcourt forma parte del equipo de “El reventonazo de la Chola”, donde demuestra sus dotes para el canto y la comedia. Por otro lado, continúa con sus proyectos a nivel artístico, pese a que la industria musical sigue parcialmente paralizada por la pandemia de COVID-19.

SU PASADA RELACIÓN

En esa misma conversación con Pimentel, la intérprete de “Señor mentira” rechazó que su relación con el bailarín Andrés Izquierdo podría retomarse en algún momento. En ese sentido, aclaró que guarda mucho cariño hacia él por todo lo vivido a su lado, ya que fue una persona importante en su vida.

“Nosotros terminamos la relación hace bastante tiempo”, detalló Daniela Darcourt. “Él lo dijo y yo lo repito, ambos nos respetamos. Tenemos un cariño muy grande, él en su momento fue alguien muy importante para mí y siempre voy a guardar en mi corazón los mejores momentos que hemos vivido”.