La intérprete de "De vuelta al barrio" denunció por intento de secuestro a sujeto que la retuvo en un ascensor. | Fuente: Instagram

Danna Ben Haim, actriz de “De vuelta al barrio”, vivió un traumático episodio luego de que un sujeto identificado como Jaime Cillóniz la retuviera en el ascensor de un edificio. Tras lo ocurrido, puso una denuncia en la Dirincri por intento de secuestro al no permitirle retirarse del lugar.

“Quiero recalcar que no entré al departamento del señor, simplemente abrí la puerta que, lamentablemente, daba al departamento y eso es lo que vio”, señaló Ben Haim a América Espectáculos. “Lo tipificaron como tentativa de secuestro por la retención contra mi voluntad en el ascensor”, agregó.

“Otras personas en el edificio me llegaron a comentar que los gritos se escuchaban hasta el primer piso, estando en el piso 11 (…) Trató de jalar mi mochila y me jaló del brazo. Los insultos son propios de una persona que no estaba cuerda en ese momento. Traté de mantener la calma”, dijo la intérprete de Betty en “DVAB”.

En ese sentido, Danna Ben Haim aclaró que no tiene conocimiento si las autoridades intervinieron automáticamente a Jaime Cillóniz, quien ha trabajado como presentador de espacios culturales en televisión. “No sé (si la Policía ha intervenido), me dijeron que se iban a comunicar conmigo, pero aún no recibo respuesta”.

EL MENSAJE A SUS SEGUIDORES

La denuncia, así como las pruebas, del aterrador momento que vivió Danna Ben Haim se difundieron a través de las redes sociales. Desde su perfil de Instagram, la actriz de 24 años compartió el video de cómo fue retenida contra su voluntad por el hombre durante más de 10 minutos.

Comunicado de Danna Ben Haim en su cuenta oficial en Instagram. | Fuente: Instagram

“Gracias infinitas por todos sus mensajes de apoyo y amor, los estoy leyendo todos. Estoy bien, estoy a salvo y más tranquila. La denuncia está puesta desde ayer ante la Dirincri por tentativa de secuestro. Estoy en comunicación con el Ministerio de la Mujer”, comunicó a sus seguidores.