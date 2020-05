Denisse Dibós aclaró la polémica de Alondra García Miró y Paolo Guerrero. | Fuente: Composición

Denisse Dibós, quien comparte roles con Alondra García Miró en "Te volveré a encontrar", habló con RPP Noticias y aclaró la supuesta polémica entre la joven actriz y Paolo Guerrero.

Como se recuerda, hace un mes, Jefferson Farfán le pidió a Paolo Guerrero su opinión sobre el trabajo de actriz de Alondra y sobre las escenas de besos que tendría que realizar en las telenovelas en las que trabaje.

El goleador de la Selección Peruana señaló que él no sería pareja de Alondra si es que ella tendría que grabar este tipo de escenas. Estas declaraciones desataron polémica y los seguidores de la actriz señalaban de 'machista' a Paolo Guerrero.

Paolo y Alondra aclararon la polémica y, ahora, Denisse Dibós señaló que eso se trató de "un juego" entre ellos y que el futbolista apoya a su pareja en su carrera como actriz.

"Yo lo conversé con Alondra. Eso ha sido un juego entre ellos. Paolo la apoya totalmente. A la gente le encanta agarrarse de eso y crea un escándalo. Es absurdo. Paolo la está apoyando un montón y sabe perfectamente que en la actuación, sobre todo si eres la protagonista, se la van a pelear todos los galanes de la novela. Por ahí va a tener que hacer escenas románticas de todas maneras", dijo Denisse Dibós.

Asimismo, señaló que cuando se grabó "Te volveré a encontrar", Alondra y Paolo no tenían una relación, pero contó que la actriz siempre estuvo al tanto del futbolista, sobre todo, por el difícil momento que vivió previo al Mundial Rusia 2018.

"En ese entonces (cuando se grabó la novela), ella no estaba con Paolo, pero en ese tiempo pasó lo del Mundial (el resultado analítico adverso de Paolo Guerrero) y cada vez que alguien le preguntaba algo a Alondra o le decían: 'Tú crees que él habrá tomado alguna droga'. Ella siempre con mucho cariño y respeto lo defendía. La verdad, ella siempre se ha expresado muy bien de Paolo. Yo le decía: 'Tú tienes que volver con Paolito'. Teníamos bastante confianza y nos contábamos nuestras cosas. Yo la veía que por ahí la invitaba salir uno que otro chico y ella no estaba enamorada de nadie, no le interesaba nadie, es la verdad", agregó.

Finalmente, reconoció el trabajo de Alondra García Miró y resaltó su humildad para aprender dentro del mundo de la televisión.

"Ella lo hacía con la humildad de una persona que está haciendo un debut. Nunca dijo algo así: 'Yo soy la estrella. O sea, muévanse que ya llegué yo'. No, ella tiene esa humildad y respeto por el trabajo (...) Alondra es una chica muy trabajadora. Todo el mundo piensa que 'ella es modelo', 'regia' y 'que se morirá en plata', pero no es verdad. Es una chica que trabaja muchísimo, muy emprendedora, responsable y talentosa", concluyó.