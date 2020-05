Denisse Dibós se pronunció sobre Nicola Porcella, con quien compartió roles en la telenovela "Te volveré a encontrar". | Fuente: Composición

En “Te volveré a encontrar”, Denisse Dibós encarna a Rosa María, una mujer cuya pérdida de memoria la lleva a buscar a sus hijos. En la telenovela, la directora de la Asociación Cultural Preludio compartió roles con Alondra García Miró, en su debut actoral, y también con Nicola Porcella.

En conversación con RPP Noticias, la actriz comentó cuál es su impresión del exchico reality, con quien mantuvo contacto durante las grabaciones de la ficción. “Yo no lo voy a negar a Nicola, porque no me parece justo”, indicó Dibós. “Le tengo mucho cariño, más allá de lo que pueda haber pasado o no”, agregó.

Para Dibós, Porcella puede haber tenido más de un error a lo largo de su trayectoria televisiva, pero también destacó algunos de sus atributos. “Es un chico que puede haberse equivocado en muchos momentos de su vida, pero es finalmente noble y lo veo trabajador y muy auténtico”, manifestó.

Asimismo, expresó que al igual que con todos sus compañeros, ella mantiene una relación cordial con Porcella. “En la novela tenemos un chat todos. Y no te digo que seamos los íntimos amigos, pero mantenemos una cordialidad de colegas”, concluyó.

SOBRE ALONDRA GARCÍA MIRÓ

En otro momento de la entrevista, Denisse Dibós aclaró a RPP Noticias la supuesta polémica entre Alondra García Miró y Paolo Guerrero.

Como se recuerda, hace un mes, Jefferson Farfán le pidió a Paolo Guerrero su opinión sobre el trabajo de actriz de Alondra y sobre las escenas de besos que tendría que realizar en las telenovelas en las que trabaje.

El goleador de la Selección Peruana señaló que él no sería pareja de Alondra si es que ella tendría que grabar este tipo de escenas. Estas declaraciones desataron polémica y los seguidores de la actriz señalaban de 'machista' a Paolo Guerrero.

Paolo y Alondra aclararon la polémica y, ahora, Denisse Dibós señaló que eso se trató de "un juego" entre ellos y que el futbolista apoya a su pareja en su carrera como actriz.

"Yo lo conversé con Alondra. Eso ha sido un juego entre ellos. Paolo la apoya totalmente. A la gente le encanta agarrarse de eso y crea un escándalo. Es absurdo. Paolo la está apoyando un montón y sabe perfectamente que en la actuación, sobre todo si eres la protagonista, se la van a pelear todos los galanes de la novela. Por ahí va a tener que hacer escenas románticas de todas maneras", dijo Dibós.