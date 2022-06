Magaly Medina homenajeó a su papá por el Día del Padre | Fuente: Magaly Medina / Instagram

Magaly Medina compartió un video junto a su papá en Instagram, con motivo del Día del Padre. En las imágenes se puede ver a la periodista parada detrás de su padre, quien no obstante la avanzada edad, 92 años, sonríe y hace un gesto a la cámara.

“Les presento al señor Luis Medina Carpio, él es mi papá”, comienza diciendo Magaly Medina, y añade que a través de él busca homenajear a los padres que han sido como el suyo: “En la figura de él quiero rendirle homenaje a todos los padres trabajadores, a todos los padres dedicados”.

La conductora de "Magaly TV La Firme" continúa diciendo que, si bien su padre nunca le dio “grandes riquezas”, sí le transmitió muchos valores morales. “Me hizo ser una mujer perseverante, decidida y siempre guerrera para lograr todo lo que quería en mi vida”.

Finalmente, señaló que su padre es el hombre que más admira sobre la Tierra , y mandó un saludo a todos los padres que han marcado la diferencia en las vidas de sus hijos. "¡Feliz Día del Padre!", concluyó.

Magaly Medina vuelve a responder a Jazmín Pinedo por decirle que es lo peor de la television

No se dan tregua. Tras ser calificada por Jazmín Pinedo como "lo peor de la televisión", Magaly Medina no se quedó callada y volvió a criticar la entrevista que la conductora de "+Espectáculos" le hizo al futbolista Jefferson Farfán. Incluso dijo que la 'exguerrera' habría tenido ayuda al momento de lanzar sus comentarios contra ella.

"Para defenderse de mí, no ha podido mejor cosa que tener que recibir un ayuda-memoria, se lo dictaban frase por frase todo lo que tenía que decir. Bueno, siempre ha sido bastante limitada", manifestó Medina.

Por otro lado, la conductora de 'Magaly TV, la firme' refutó a Pinedo por insinuar que ella habría tenido un romance con el director de una revista en la que trabajó; además, recalcó que nadie le regaló su puesto durante toda su experiencia laboral.

"Yo nunca jamás me he metido con un director de revista. La única revista en la que trabajé fue en la Revista 'Oiga' de Paco Igartua, un señor de señores y yo era una señora recién casada que llegaba a trabajar como si fuera practicante", explicó.

