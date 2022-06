Ricardo Morán habló con RPP Noticias sobre el reto de ser padre en el Perú. | Fuente: Instagram / Ricardo Morán

Para Ricardo Morán, ser papá en el Perú es una lucha constante. En el Día del Padre, el conductor y productor televisivo conversó con el programa "Siempre en casa" de RPP Noticias, que presenta Mauricio Fernandini, acerca de los desafíos que representa ser la cabeza de una familia monoparental.

En abril de 2019, el miembro del jurado de "Yo soy" anunció en redes sociales que se había convertido en padre de gemelos, quienes fueron concebidos por vientre subrogado, un término que prefiere por encima del de "vientre de alquiler", al que considera reduccionista.

Morán recordó que Megan, la mujer que llevó en su vientre a sus dos hijos, "cumplió un rol como una gestante subrogada", pero puntualizó no es la madre de sus pequeños. "Ni quiere serlo. Compartimos un tiempo, pero no es su mamá y ella no se ve a sí misma como madre de mis hijos", dijo al respecto.

Además, Ricardo Morán afirmó que acceder al servicio de vientre subrogado se hizo bajo "la legislación y regulación vigente en Estados Unidos", lo cual incluyó una remuneración y una cobertura de salud integral para la gestante. Aunque reconoció que existen "terribles casos de explotación" en torno a esta práctica de concepción, estos son producto de la falta de leyes en torno al tema.



"El primer paso para que esto no se convierta en una explotación, para que los casos sean felices como el de Megan, su familia y la mía, es que haya un marco que nos proteja a todos y nos permita salir adelante", sostuvo.

"Por eso no me gusta usar el término 'vientre de alquiler', porque Megan no me ha alquilado su vientre. Es una persona que ha dedicado más de nueve meses de su vida a cuidar a tus hijos. Es un ser humano, una gestante, su familia estuvo involucrada... siento que fue una familia que adoptó la mía. Entonces me parece reductivo. Esto es un acto colectivo de amor, una tribu que dio origen a estos niños", enfatizó Ricardo Morán.

Ricardo Morán combate el odio cibernético

Desde que se convirtió en papá, Ricardo Morán ha tenido que retirarse de las redes sociales en más de una ocasión, además de llevar una terapia psicológica, debido a los comentarios de odio que recibe por ser la cabeza de una familia monoparental. "Mi existencia como padre solo, público, sin la existencia de una madre, le genera muchísima crisis a mucha gente sumamente ortodoxa, que solo ve una forma de hacer familia", señaló.

"Les es difícil entender que la familia es una constitución, que la madre y el padre son conceptos, que finalmente madre y padre son los que crían. Y hay muchas madres que son madres y padres. Y van al Día de la Madre y Día del Padre [en las celebraciones del colegio]. Como en mi caso, yo voy al Día de la Madre y al Día del Padre", añadió.

En las redes sociales, según Ricardo Morán, hay una "imposición" que suele llegarle de parte de muchas personas, quienes le preguntan cuándo le dará una madre a sus hijos. "¿Por qué a mí se me exige una mamá?", interpeló el productor. Y añadió que, por fortuna, esta es una controversia que solo existe en el mundo cibernético.

"Hemos hecho núcleo familiar Catalina, Emiliano, Chewbacca (su mascota) y yo. El Día de la Madre y del Padre la hemos pasado juntos los tres. Y me parece sumamente rico y delicioso (...). En la vida real, te encuentras con la gente en la calle y están felices de verte con tus hijos", apuntó.

En lucha por los derechos de sus hijos

Por otro lado, Ricardo Morán se refirió a la contienda legal que tiene contra el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), órgano estatal que le ha rechazado en más de una oportunidad inscribir a Emiliano y Catalina.

"La cosa es mantenerse en el objetivo: que se respete la Constitución. Y la Constitución dice claramente que cualquier hije de peruane, donde quiera que haya nacido, le corresponde la inscripción. No importan las circunstancias de su nacimiento. A cualquiera le corresponde su nacionalidad. Y RENIEC incumple", sostuvo.

De acuerdo con el jurado de "Yo soy", a él le corresponde la misión de "ser una caparazón" para sus hijos, que "los mantiene ajenos" al ruido en torno a su condición de hijos de un padre homosexual, mientras "lucha por sus derechos".

