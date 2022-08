Durante sus años de vida, Diego Bertie compartió amistad y trabajo con la actriz Melania Urbina. | Fuente: Composición (Instagram)

Después de la muerte de Diego Bertie, el mundo del entretenimiento nacional sigue recordando su legado. La actriz Melania Urbina, por ejemplo, publicó este jueves una fotografía inédita al lado de su colega, acompañada con un mensaje que traía a colación la experiencia de trabajar juntos.

Urbina, quien compartió roles con el difuto actor en producciones como 'Al fondo hay sitio' y 'De vuelta al barrio', reveló también en su publicación de Instagram que formó parte del videoclip de '¿Qué vas a hacer?', tema que Bertie preparó antes de fallecer y será estrenado el 5 de septiembre.

"Ayer llegó esta foto hermosa a mis manos. Me alegra habernos abrazado ese día con tantas ganas. Me invitaste a ser parte de tu videoclip. Y cómo no aceptar con emoción. Aunque trabajamos juntos muchas veces en televisión, cine y teatro, mi corazón adolescente seguía viéndote como el actor apasionado y guapísimo que admiraba", contó.

En palabras de Melania Urbina, aquel día Diego Bertie estaba muy feliz. "Guardo en mi corazón ese mensaje de voz que me dejaste emocionado unos días después, porque el resultado del video te encantaba. Gracias por todo, Diego. Te quiero y jamás te olvidaré", concluyó.

Melania Urbina develó una fotografía junto a Diego Bertie para su videoclip del tema "¿Qué vas a hacer?". | Fuente: Instagram / Melania Urbina

El legado de Diego Bertie

Luego de la repentina muerte de Diego Bertie, la familia compartió un comunicado por medio de sus redes sociales donde dieron a conocer que seguirán difundiendo sus proyectos musicales para que sus fanáticos lo sigan teniendo presente.

“Queremos agradecerle por todas las muestras de cariño hacia Diego. Él era —y seguirá siendo— un corazón gigante lleno de mucha ilusión en especial en esta etapa de cumplir su sueño de volver a la música, que era lo que más feliz lo hacía”, reza el mensaje.

Asimismo, la familia de Diego Bertie argumentó que el cantante y actor esperaba con ansias regresar a los escenarios este año y estaba ansioso de mostrar el nuevo material que tenía por lo que sus seres queridos lo publicarán de manera póstuma.

“Él merece que se compartan todos los proyectos que venía preparando y es por eso que esta cuenta se mantendrá activa para difundir esos trabajos que él con tanta ilusión estaba preparando junto con su equipo. Desde aquí compartiremos y lanzaremos ese material, como él lo hubiera querido. Diego seguirá vivo a través de su trabajo y su gran legado”, sentenciaron.

Parte de este legado es, precisamente, el videoclip de '¿Qué vas a hacer?', el cual se lanzará el próximo 5 de septiembre para conmemorar el primer mes de fallecimiento del artista, según develó el músico Augusto Madueño.

La muerte inesperada de Diego Bertie

El reconocido actor Diego Bertie, de 54 años, falleció el 5 de agosto, tras caer desde lo alto del edificio donde se ubicaba su vivienda, en el distrito limeño de Miraflores.

El Hospital Casimiro Ulloa confirmó la muerte del artista y expresó sus condolencias a los familiares. "Nuestro nosocomio cumple con informar que a las 4:10 am ingresó el señor Diego Bertie Brignardello (54), quien fue atendido de manera inmediata por los profesionales de salud confirmando su fallecimiento", informó a través de un comunicado.

Diego Bertie había regresado hace poco a los escenarios gracias a la música y afirmó que tenía muchos proyectos para este año.

"Crear música es un medio para expresarme y contar historias, para desmenuzar cada palabra, cada sonido, y releerlo desde tu verdad más íntima, es en la música en donde yo me siento más vivo que nunca", indicó el artista en junio pasado.

Tras conocer la muerte del artista, el Ministerio de Cultura lamentó profundamente, a través del Twitter, el fallecimiento del actor y cantante Diego Bertie, "reconocido por su trabajo en cine, televisión y teatro. Desde el Ministerio de Cultura expresamos nuestras sentidas condolencias a sus familiares y amigos".

