El reconocido actor Diego Bertie, de 54 años, falleció este viernes, tras caer desde lo alto del edificio donde se ubicaba su vivienda, en el distrito limeño de Miraflores. El Hospital Casimiro Ulloa confirmó la muerte del artista.

Diego Bertie había regresado hace poco a los escenarios gracias a la música y afirmó que tenía muchos proyectos para este año.

"Crear música es un medio para expresarme y contar historias, para desmenuzar cada palabra, cada sonido, y releerlo desde tu verdad más íntima, es en la música en donde yo me siento más vivo que nunca", indicó el artista en junio pasado.

Tras conocer la muerte del artista, el Ministerio de Cultura lamentó profundamente, a través del Twitter, el fallecimiento del actor y cantante Diego Bertie, "reconocido por su trabajo en cine, televisión y teatro. Desde el Ministerio de Cultura expresamos nuestras sentidas condolencias a sus familiares y amigos".

Accidente en Miraflores

El comandante territorial de los Bomberos, Mario Casaretto, confirmó que esta madrugada el actor fue hallado con múltiples fracturas en ambas piernas en los exteriores del edificio donde residía, por lo que fue atendido de manera inmediata y trasladado al hospital Casimiro Ulloa.

"A las 4.15 am aproximadamente se recibe una llamada en la central de emergencias del portero y vigilante del edificio. Inmediatamente se le da salida a la ambulancia Miraflores 28, en el lugar ya se encuentra serenazgo y la Policía. Y somos nosotros, a través del personal de bomberos de Miraflores, se le atiende y traslada de manera inmovilizada al hospital Casimiro Ulloa. Es el hospital que en unos minutos debe pasar el comunicado certificando el fallecimiento del actor. Es una triste noticia", dijo a TV Perú Noticias.

RPP Noticias constató que efectivos de criminalística llegaron al hospital Casimiro Ulloa esta mañana y que familiares del actor ingresaron por la puerta de área de pediatría del citado centro hospitalario.

