El actor y cantante Diego Bertie confirmó estar en una relación. | Fuente: Instagram / Diego Bertie

Aunque prefiere llevar una carrera alejada de los escándalos, el actor y cantante Diego Bertie viene revelando algunos detalles de su vida íntima desde hace algunos días. El último de ellos, precisamente, lo confesó este miércoles, cuando confirmó que se encuentra enamorado.

Hasta la fecha, poco es lo que se sabe de la faceta sentimental de quien fuera el protagonista de conocidas telenovelas noventeras, como 'Cosas del amor', 'Canela' y 'Obsesión'. Se conoce, por ejemplo, que en 2004 se separó de Viviana Monge, con quien estuvo casado durante siete años.

Sin embargo, Diego Bertie decidió abrir las compuertas de su intimidad para afirmar que en la actualidad alguien ocupa un lugar especial en su corazón. "Digamos que no me falta cariño, tengo amor en exceso y del mejor", indicó al programa 'Amor y fuego'.

Pese a que fue consultado por la identidad de la persona con quien comparte sus días, Bertie prefirió guardar silencio. "Nunca me ha gustado hablar de mi intimidad, pero tampoco tengo nada qué ocultar, sino que no es una persona pública", dijo.



"Tiempo entero y con tarjeta marcada", añadió en alusión a una de las canciones que interpreta.

El regreso de Diego Bertie a la música

Después de 25 años, Diego Bertie regresa a la música para presentar 'Días de furia', un show de cuatro únicas funciones, lleno de pop y rock de los años 80 y 90. "Vuelvo a mi esencia, porque era una deuda que tenía pendiente conmigo mismo", dijo el artista en un comunicado de prensa.

"Crear música es un medio para expresarme y contar historias, para desmenuzar cada palabra, cada sonido, y releerlo desde tu verdad más íntima, es en la música en donde yo me siento más vivo que nunca", agregó.

En 'Días de furia', el cantante llega con canciones de su banda Imágenes y su época de solista, y rinde un homenaje a los músicos que influyeron en su vida: Charly García, Fito Páez, Soda Stereo y más. Así, 'Caras nuevas', 'Qué difícil es amar', 'Los buenos tiempos', 'De música ligera', 'El amor después del amor' y otros hits.

"Mi sueño de niño era cantar y hacer sentir y compartir lo que me salía del corazón, estoy muy feliz de estar nuevamente aquí", afirmó Diego Bertie. Su show se realizará el 2, 9 y 16 de junio, en La Estación de Barranco. Las entradas ya están a la venta en Teleticket.

Diego Bertie sobre Jaime Bayly: "Tuvimos una relación corta, fallida"

Desde hace casi 30 años que el actor Diego Bertie debe lidiar con los rumores de una relación sentimental entre él y Jaime Bayly. Este lunes, el intérprete decidió sincerarse sobre aquel episodio y confirmó que, en efecto, tuvo un romance fugaz con el escritor peruano.

A pesar de que el autor de 'No se lo digas a nadie' había tocado este tema en más de una ocasión —tanto en sus libros como en artículos periodísticos y su programa televisivo—, esta fue la primera vez en que el actor de 54 años se refirió al tema.

"Efectivamente sí, fui amigo de Jaime. Tuvimos una relación corta, fallida, no fue una relación relevante", dijo para el programa 'Magaly TV: La Firme', donde además afirmó que Bayly se sirvió de este capítulo de su vida para lucrar con la venta de sus libros.

"Expuso mi intimidad, vulneró a mi familia, a mi hija, a mi vida, a mi carrera y me hizo mucho daño", confesó Diego Bertie.

Como se recuerda, en 1994, Jaime Bayly publicó su novela 'No se lo digas a nadie'. En la historia, que narra la lucha del joven homosexual Joaquín Camino en una sociedad conservadora, hay un personaje, Gonzalo Guzmán, que tuvo un romance con el protagonista y que la prensa lo vinculó con Diego Bertie.

