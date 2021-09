Melania Urbina sobre la 'Chica dinamita', su personaje en "Django": "No me arrepiento de mis escenas". | Fuente: Composición

La actriz Melania Urbina encarnó a la ‘Chica dinamita’ en la película “Django: la otra cara” (2002). A pesar de haberse estrenado hace 18 años, aún sigue en la retina de muchos fanáticos.

En la trama, ella era la amante del famoso asaltante de bancos (Giovanni Ciccia), pero lo que quedó en la retina de muchos fueron las escenas con alto contenido sexual que ambos protagonizan. Por ese motivo, la artista se animó a hablar sobre lo que significó ese personaje en su carrera el cual la llevó a ser “encasillada” en la industria cinematográfica de nuestro país.

“A lo largo de los años era un personaje que no me soltaba y en la mirada de otras personas sentía que no me daban la oportunidad de ver otra cosa de mí. Sentía que esa escena (sexual) opacaba mi chamba”, contó Melania Urbina al canal de Youtube ‘La Habitación de Henry Spencer’.

A pesar de que la actriz estuvo trabajando en teatro y en televisión, todos sus papeles quedaban detrás de la ‘Chica dinamita’ de “Django” y comentó que recibió comentarios fuera de lugar.

“Fui violentada en redes sociales con comentaros muy agresivos. Eso llegó a confundirme y de pronto me sentía culpable, pero luego entendí que no era así y me reconcilié conmigo. Ahora no me arrepiento”, agregó Melania Urbina.

Melania Urbina y su compromiso como actriz

Grabar las escenas de sexo en “Django” fue todo un reto para Melania Urbina, pero considera que no cualquiera las hace ya que están frente a la producción y ya no se vuelve íntimo, por eso, la actriz asegura que su compromiso fue al 100% y totalmente profesional.

“Yo estaba muy comprometida con mi chamba. Mi esencia nadie la toca, alucínenme sobre eso (como la ‘Chica Dinamita’), pues yo no tengo el control, pero lo que soy nadie puede vulnerar”, comentó en la entrevista.

A pesar de estar orgullosa de su trabajo, Melania Urbina lamentó que aún haya gente que no pueda ver la película solo por ese tipo de escenas:

“Nadie olvida ‘Django’, me parece divertido y conmovedor que sigan recordándolo después de muchos años. (Sobre mi personaje) puede quedar en el imaginario, pero a veces cada vez que me entrevistan me preguntan sobre ello, me dan ganas de responder: ‘Ya supérenme’ (…). No entiendo por qué a la gente le asusta y se desarma ante los desnudos”, concluyó.

