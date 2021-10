Duilio Vallebuona se acaba de graduar de la carrera de Administración de Empresas y asegura que nunca es tarde para cumplir con sus metas. | Fuente: Twitter/Duilio Vallebuona

Duilio Vallebuona, el exintegrante de Esto es guerra y Combate, compartió con todos sus amigos y seguidores que logró graduarse de la carrera de Administración de Empresas en la Universidad de Piura. El modelo compartió imágenes de este momento especial en su cuenta oficial de Instagram y contó que al fin pudo acabar la universidad luego de 11 años.

A través de sus redes sociales, el también tenista no dudó en compartir un mensaje emocionado por este logro en su vida académica. "Graduado de la universidad al fin! Dos años después debido a la pandemia y 11 años después de haber ingresado a la universidad". Además, instó a sus seguidores a que siempre persistan en sus metas."Nunca es tarde para terminar las cosas", escribió el exchico reality.



Duilio Vallebuona le dijo a sus seguidores que nunca es tarde para terminar las cosas y cumplir sus metas más deseadas. | Fuente: Instagram/ Duilio Vallebuona

Los mensajes de felicitaciones no tardaron en llegar, así que el exparticipante de EEG agradeció a todos sus seguidores por los cientos de mensajes cariñosos que le llegaron por alcanzar un logro más en su carrera profesional.



“¡Gente! Quería agradecerles a todas las personas que se han tomado un momento para escribirme, felicitarme, lo que sea, en verdad he recibido miles de miles de mensajes. Quería agradecerles de corazón”, comentó el modelo.

Sus amigos de Esto es Guerra y Combate no se quedaron atrás, así que Lucia Fuster, Zumba, Tepha Loza y Doria Orbegoso le dejaron mensajes de felicitaciones a su excompañero de competencia y le desearon los mayores éxitos en esta nueva etapa de su vida profesional.

Duilio Vallebuona agradece a todos y responde preguntas de fans

A través de su Instagram, Duilio Vallebuona agradeció a los medios de comunicación por tomarse un momento en informar sobre su crecimiento profesional y por el apoyo que le han brindado.

“La verdad es que estoy bien sorprendido porque la noticia ha salido hasta en la prensa, no me lo imaginaba. Agradecer a los diarios, agradecer a toda la gente que me ha apoyado. Y si yo pude, ustedes también pueden ¡Vamos!”, escribió el exchico reality.

También se animó a responder algunas preguntas de sus seguidores, quienes aprovecharon para preguntarle por qué decidió seguir la carrera de Administración de empresas. “Quería tener mi propia empresa, obviamente si estudias Administración de Empresas, lo más lógico es que vas a saber administrarla”, explicó.

