Elías Montalvo descarta haber sido obligado a regresar a “Esto es guerra” tras sufrir una caída desde 40 metros de altura durante una competición. En su aparición en “El reventonazo de la Chola”, el chico reality dejó claro que su pronto regreso al programa, a días del accidente, fue por su “voluntad”.

Tras sufrir una aparatosa caída en el set de “Esto es guerra” y ser hospitalizado de emergencia, Elías Montalvo regresó al reality juvenil de América TV al poco tiempo caminando con muletas. Apoco más de una semana de lo ocurrido, ha desmentido ser obligado a trabajar mientras no se encuentra bien de salud.

“La primera semana estaba encerrado y si usaba muleta era porque yo quería y no es que me hayan dicho. Ahora ya empecé con mis terapias físicas y puedo caminar normal”, dijo el tiktoker de 25 años en entrevista con la Chola Chabula. “Eso [de que me estén obligando] no es así, yo me estoy recuperando rápido y eso es un milagro. Yo estoy yendo al programa por mi voluntad”.

Elías Montalvo sufre caída en 'Esto es guerra'

El concursante de "Esto es guerra", Elías Montalvo, sufrió un accidente durante la emisión del programa del pasado 21 de septeimbre al caer desde lo alto después de que su línea de vida se rompiera.

Según se pudo ver en las imágenes, el joven tiktoker se encontraba en plena competencia de un reto de altura cuando su cuerpo se vino abajo en vivo. El 'reality' decidió mandar a un corte comercial tras lo ocurrido.

Después de los comerciales, la conductora Johanna San Miguel detalló que el juego en el que participó Elías Montalvo, denominado "Ritmo a gogo", expone a los concursantes a una altura de 40 metros.

Este hecho ocurrió en el marco de la presentación de nuevas competencias de "Esto es Guerra", que viene alistando el lanzamiento de "La Academia". Por esa razón, los participantes estaban enfrentándose bajo un nuevo formato.

