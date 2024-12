Edison Flores sobre rumores de separación con Ana Siucho: "Ha sido muy difícil para nosotros como relación"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

'Orejas' rompe su silencio'. Edison Flores se pronunció acerca de los rumores que circularon en redes sobre su supuesta separación de su esposa, Ana Siucho. Las especulaciones comenzaron después de que el jugador de Universitario de Deportes eliminara de su cuenta de Instagram todas las fotos en las que aparecía junto a la madre de sus hijas.

Ocurrió a mediados de septiembre, poco después de que Ana fuera citada como testigo por la Fiscalía en un presunto caso de lavado de activos que involucra a su hermano, Iván Siucho, y a su primo, Javier Miu Lei.

En entrevista para el podcast Al Volante, Edison Flores admitió que en los últimos meses enfrentaron dificultades como pareja. Sin embargo, aseguró que, pese a los problemas, ambos trabajan juntos para superarlos.

"Ha sido muy difícil para nosotros como relación. Ha sido diferente porque sucedían cosas para las que no estábamos preparados en ese momento. Es solamente una etapa que tratamos de superar y que estamos en constante aprendizaje", expresó.

El futbolista también habló sobre cómo enfrentan la presión mediática y los rumores generados por un sector de la prensa. "Somos figuras públicas, no nos gusta en muchos aspectos, no nos metemos en esa parte y tratamos de llevar los problemas de puertas para adentro", declaró.

Edison Flores y Ana Siucho celebraron bodas de madera

Edison Flores y Ana Siucho celebraron sus bodas de madera con una fotografía que compartieron en sus redes sociales el último domingo, ambos aparecen al lado del sacerdote agustino Pablo Larrán, que fue quien los casó un 21 de diciembre del 2019.

"¡Felices bodas de madera, mi Chichi! Que la final (contigo) siga siendo en el cielo. ¡Te amo!", escribió Siucho en su post a la vez que agradecía al padre por permitirles estar con él tras la cuarta misa de Adviento.

Cabe mencionar que la publicación ya tiene más de 45 mil reacciones, además, de decenas de mensajes felicitando a la pareja. "Siempre que viva el amor", "Felicitaciones, chicos", "Por toda una vida juntos", "Muchas felicidades Anita y Edison", "Felicidades a la pareja más bonita", fueron algunos de los comentarios.

Edison Flores recuerda sus vivencias navideñas

Edison Flores también habló sobre la Navidad y los recuerdos que guarda de esta celebración. En medio de sus vacaciones de fin de año, el jugador planea pasar más tiempo con sus seres queridos.

"Acá estamos terminando el año, de vacaciones, disfrutando los días libres con la familia, la estoy pasando bien", comentó Flores. Sobre cómo vive esta festividad, el futbolista agregó: "Esta Navidad la paso con mi familia, mis hijas y mi esposa. Luego me voy a la casa de mi abuela a saludar, siempre ha sido una tradición".

Edison también recordó cómo celebraba la Navidad durante su infancia: "Siempre esperaba la Navidad, me hacían dormir una siesta obligada porque me decían que no iba a recibir regalos. Los abríamos a las doce, luego comíamos. Mi familia siempre ha sido unida. Siempre recuerdo esos momentos allá en Collique, en la casa de mi abuela".

El jugador se refirió acerca de las limitaciones económicas de su niñez, pero resaltó el esfuerzo de sus padres para que no falte nada en esta celebración: "Seguramente viví en un tiempo de escasez, pero mis papás se la buscaban de algún lado para que tengamos una buena Navidad".

Finalmente, Flores reveló el regalo que recién pudo hacerse y que soñaba tener desde niño: "Un PlayStation. Soy fanático de los videojuegos, era caro en ese tiempo, no había la posibilidad de tenerlo, pero ya de grande me lo regalé".