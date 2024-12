Estrella Torres y su esposo Kevin Salas revelaron su deseo de tener un hijo: "Lo queremos"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Estrella Torres y su esposo Kevin Salas confesaron que quieren tener un hijo. La cantante de cumbia y el fisicoculturista revelaron su deseo de pronto convertirse en padres y poder agrandar su familia luego de casarse en matrimonio en setiembre del 2023.

En efecto, la exintegrante de Corazón Serrano afirmó que tanto ella como su pareja tienen entre sus planes, algún día, criar a su primer hijo juntos. No obstante, la cumbiambera de 27 años precisó que todavía no es algo que busque en este momento.

“Sí (queremos un hijo). Primero me decían "¿cuándo te casas?", y me casé. Ahora me dicen "¿cuándo el hijo?". La verdad, sí queremos tener un hijo, tenemos ese sentimiento de maternidad, pero bueno, todo llega en su momento y los tiempos de Dios son perfectos”, declaró la cantante a Trome.

En ese sentido, Salas, quien es administrador de empresas y deportista, resaltó que para poder tener un hijo con su esposa necesitarían ordenar sus tiempos. “Quizás salen dos”, añadió Estrella Torres, quien se mostró entusiasmada con la idea de ser madre.

Estrella Torres y Kevin Salas se casaron en setiembre de 2023.

Estrella Torres y Kevin Salas pasarán Navidad en La Libertad

En otro momento, Estrella Torres contó que pasará Navidad en el norte del país con su familia y con su esposo Kevin Salas. “Iré a Pacasmayo, La Libertad, con mi familia. La Navidad pasada tocó con la familia de mi esposo, nos fuimos a Iquitos y feliz que me integren como su esposa”, sostuvo.

Del mismo modo, reiteró que uno de los sueños es agrandar la familia que tiene con Salas. “Esperamos cumplir nuestros sueños, agrandar la familia, que es uno de nuestros sueños que se irá cumpliendo de a pocos”, señaló.

Además, Torres, quien lanzó su éxito Querido ladrón en colaboración con Lucho Paz, resaltó lo mucho que cuida su matrimonio y su estabilidad. “Nuestro hogar lo consideramos un montón; para nosotros es muy sagrado. No cualquiera entra a nuestra casa y estamos contentos con eso”, aseguró.

Estrella Torres asegura que su matrimonio con Kevin Salas "está fortalecido".

Estrella Torres y Kevin Salas se casaron en septiembre de 2023

Estrella Torres y Kevin Salas se casaron el 9 de setiembre de 2023. Esto, luego de dos años de relación entre la exmiembro de Puro Sentimiento y el joven entrenador.

"Muy feliz de la decisión que tomamos, entregar nuestra relación a nuestro creador y dejar que él guíe nuestros caminos. Sabemos que hicimos lo correcto y dejamos que el amor triunfe. Estoy feliz de tener al lado a mi complemento perfecto, mi amado esposo , ahora recorrer este difícil pero bello camino de la mano, y sí , me emocioné ,lloré porque este día que tanto anhelamos realmente se cumplió", escribió Torres en un post de su boda.

Por su parte, Kevin Salas también decidió expresar su sentir tras su casamiento con Estrella Torres.

"Sé que para muchos el contraer matrimonio es innecesario, pero para mi siempre fue necesario. Ahora somos una sola carne bendecida por Dios. Nos casamos mi amor y fue tal cual lo soñamos, como un príncipe con su princesa y esto demuestra que cuando estás con la persona idónea todo conspira a tu favor, gracias Dios por mandarme esta mujer tan maravillosa a la que amo y amaré durante la eternidad", expresó Salas.

