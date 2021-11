Con una presentación junto a su pareja, la cantante Pamela Franco, Domínguez no pudo asegurar su permanencia en el reality conducido por Gisela Valcárcel. | Fuente: GV Producciones

Christian Dominguez se convirtió en el primer eliminado de la nueva temporada de “El artista del año”, siendo superado en votos por el chico reality Elías Montalvo, con quien compartía la la primera sentencia.

Con una presentación junto a su pareja, la cantante Pamela Franco, Domínguez no pudo asegurar su permanencia en el reality conducido por Gisela Valcárcel.

Tras su eliminación, Domínguez dijo sentirse triste porque pensaba seguir en la competencia de canto, baile y actuación. “(Me siento) triste siempre porque tenía para dar muchas cosas, pero así son los concursos. Cuando me lo propusieron no pensé (ser el primer eliminado) del programa, pero son decisiones (del público) y ya está. Yo me voy con lo que se mostró, es lo importante”, dijo.

Christian Domínguez agregó que “son reglas del juego”. “Son cosas que pasan y se respeta, que esté de acuerdo o no es algo personal… me fui dando lo que sé hacer en voz, show, baile y esas cosas. Me voy haciendo lo que ellos querían en la primera gala”, agregó.

La votación del público fue la que decidió la permanencia o eliminación de Domínguez durante el concurso. “Sobre el tema de las votaciones yo no he sido muy partidiario nunca, en ninguna de las competencias en las que he estado me guié por eso, pero es parte del juego, del show y lo sabíamos”, contó.

SERGIO GEORGE SOBRE LA PRESENTACIÓN DE YAHAIRA PLASENCIA

Sergio George se refirió nuevamente sobre la presentación de Yahaira Plasencia en “El artista del año”. Para el productor musical, su primer show estuvo bueno, pero faltó prepararse más en cuanto a la afinación.

“Tiene que trabajar un poco más lo que es la afinación. Cantar y bailar es coordinación, la afinación y la respiración, también le he dicho de estas cosas por teléfono. Todavía falta un poco más de trabajo en eso, pero va muy bien. No es fácil”, dijo.

Como se recuerda, Yahaira Plasencia habló con sus errores polémicas en "El artista del año" y Sergio George sintió que creció como persona:

“Ella ha madurado muchísimo, está mucho más madura que antes, también los golpes de la vida enseñan”, sostuvo.

