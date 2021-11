Yahaira Plasencia hizo un mix de 'Bichota' con un festejo en 'El artista del año' y Sergio George notó algunas desafinaciones en su presentación. | Fuente: Instagram

Sergio George se refirió nuevamente sobre la presentación de Yahaira Plasencia en “El artista del año”. Para el productor musical, su primer show estuvo bueno, pero faltó prepararse más en cuanto a la afinación.

“Tiene que trabajar un poco más lo que es la afinación. Cantar y bailar es coordinación, la afinación y la respiración, también le he dicho de estas cosas por teléfono. Todavía falta un poco más de trabajo en eso, pero va muy bien. No es fácil”, dijo.

Como se recuerda, Yahaira Plasencia habló con sus errores polémicas en "El artista del año" y Sergio George sintió que creció como persona:

“Ella ha madurado muchísimo, está mucho más madura que antes, también los golpes de la vida enseñan”, sostuvo.

Yahaira Plasencia hizo un mix de 'Bichota' y de festejo en su primera presentación de "El artista del año". | Fuente: Instagram

Yahaira Plasencia hace caso omiso a las críticas

La primera gala de la nueva temporada de "El artista del año" fue todo un reto para Yahaira Plasencia, quien fue criticada en redes sociales por su desempeño. La cantante de "Y le dije no" comentó que esos comentarios "no me afectan" y que eso es "parte de ser artista".

"Estoy tranquila, no me afectan los comentarios en las redes, yo recibo buenos y malos comentarios, es parte de ser artista. Lo que me pasó en mi primera gala suele suceder cuando bailo mucho, en realidad, ya no me tiene que pasar eso porque trabajo con un productor super grande, sin embargo, estaba muy nerviosa, me faltó el aire y desafiné", dijo a la producción de "El artista del año".

Plasencia resaltó que para esta segunda gala está ensayando para dar un mejor show a la audiencia. "Mis ensayos están super bien y estoy cómoda con lo que me ha tocado cantar y bailar, es un pop. Me siento tranquila, de hecho, todavía el tema de la respiración me juega un poco en contra porque me gusta bailar todo el tiempo y eso hace que no dosifique bien mi aire. Pero este sábado será diferente", dijo.

