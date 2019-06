Gisela Valcárcel | Fuente: Instagram

Gisela Valcárcel se volvió a referir a la polémica tras la salida de Susan Ochoa de "El artista del año" y a las críticas que ha recibido a través de las redes sociales. Para ella, es importante "saber a quien se escucha" a través de este canal de comunicación. Además, agregó que para ella, todos somos diferentes "y ahí está el gusto".

"Soy una de las personas que defienden no el que todos seamos iguales. En la diferencia está el gusto. Nadie va a ser igual al otro. Estoy cansada de escuchar pavadas", dijo un tanto molesta.

La 'Señito' también se refirió a que no es la primera vez que la critican. "Hace 32 años, cuando empecé en la TV, yo venía de La Victoria y era vedette. Me criticaban y no habían redes sociales. Y, 32 años después, aquí estoy", finalizó.

Gisela Valcárcel | Fuente: RPP | Fotógrafo: GRUPO RPP / Marcos Reátegui E.

GALA SIN SUSAN OCHOA

"Esta noche es la octava gala de 'El Artista del Año'. Esta fecha inicia con una concursante menos. El día jueves, a través de sus redes, una de las participantes pedia que la comprendan porque daba un paso al costado y por supuesto que lo hacemos. (El programa) es mas que una conductora, más que una participante, somos un equipo", dijo.

Además agregó que el programa no le cerró las puertas a la ganadora de Viña del Mar y que ella "podría llegar" y que la esperaban.

Si bien en los primeros momentos no mencionaba su nombre, Gisela comentó que no lo hacía porque no quería, sino porque luego hablaría con más tiempo.

"Yo tambien tengo mi verdad, he respetado y espero que después de lo que cuente también se respete mi opinión", explicó.