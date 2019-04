Además de cantar, en "El artista del año" Susan Ochoa deberá bailar.

Cuando Susan Ochoa, ganadora de dos gaviotas en Viña del Mar 2019, fue anunciada como parte de la nueva temporada de "El artista del año", muchos pensaron que por su experiencia en 'realities' ella sería parte del jurado o al menos entrenadora de algún participante.

Muchos se sorprendieron al ver que Susan Ochoa será una de las participantes del programa, es decir tendrá que esforzarse para mantenerse en el programa semana a semana.

Al terminar la primera gala, Susan Ochoa expicó por qué decidió ser solo una participante y aclaró si recibió o no la propuesta de tener un cargo mayor.

Susan Ochoa deslumbró en la pista de baile de "El artista del año".

"Hubiese querido [ser jurado], ¿quién no? No se dio esa oportunidad. Eso no me hace menos persona o menos artista. Un trofeo no te hace la artista... tranquilidad. Gracias a la televisión a los programas, me he hecho conocida. Estoy feliz, recibo cariño gracias a esto", comentó Susan Ochoa.

Ante una posible sentencia, Susan Ochoa aseguró que el público tendrá que votar para que ella se quede. En él confía. "Todo es cuestión de actitud, con tranquilidad. No porque gané la gaviota soy lo máximo. Eso es del Perú".

LOS COMPETIDORES DE "EL ARTISTA DEL AÑO"

Tras la presentación de Adolfo Aguilar como nuevo miembro del jurado, el primero en presentarse en el escenario fue Néstor Villanueva.

La segunda en presentarse fue Stephanie Valenzuela con el tema "No me acuerdo" de Thalía y Natti Natasha.

Pablo Heredia subió a la pista de baile e interpretó "No te creas tan importante" de Deyvis Orosco. Kate Candela, ex integrante de Son Tentación, cantó "Como una loba" en versión salsa.

Mario Hart volvió al programa de Gisela Valcárcel y cantó "Siempre papi, nunca impapi) de Luigi 21 Plus y J Balvin en su debut. Jaime 'Choca' Mandros debutó en la pista de baile con una versión en balada de "Adiós amor".

Susan Ochoa fue presentada como la nueva participante. "Para mí es un gran honor tener a una artista como ella. Estoy realmente emocionada de su participación", dijo Valcárcel. La intérprete de Pátapo cantó "Ese hombre" en versión salsa y obtuvo halagos del jurado.

Sandra Muente también forma parte de la nueva temporada. Ella eligió "Yo soy una mujer" para su debut en la pista. Poly Ávila, exchica reality, fue presentada como parte de los participantes de "El artista del año". Ella interpretó un mix de "Faldita" y "Callao".

El décimo integrante es Pancho Rodríguez, chico reality de origen chileno. Él interpretó "Te he prometido" de Leo Dan. El último integrante en ser anunciado fue Susan Prieto.