Susan Ochoa explica que entró a "El artista del año", porque "quise conocer a Gisela". | Fuente: Instagram de Susan Ochoa

Susan Ochoa anunció su salida de “El artista del año” luego que Gisela Valcárcel "la hiciera sentir humillada" con comentarios sobre su triunfo en Viña del Mar. Así lo dio a conocer mediante un video publicado en su cuenta oficial de Facebook.

La intérprete también explicó las verdaderas razones por las que aceptó ser parte del reality de la popular 'Señito' y se mantuvo firme pese a las críticas que recibió en redes sociales por haber ingresado como participante y no como jurado luego de haber sido ganadora de dos gaviotas de plata en el Festival Viña del Mar 2019.

“No lo vi como un concurso, sino como una diversión, como algo nuevo para otras personas me vean, me escuchen. Vi como una plataforma diferente, me quise divertir. Y sí, quise conocer a Gisela, conocer ese escenario que se veía imponente, bonito”, comentó Susan Ochoa.

ESPERO ME COMPRENDAN POR FAVOR Amigos porfavor espero me entiendan🙏😌😘 Gracias siempre por todo su apoyo. Publicado por Susan Ochoa musica en Jueves, 13 de junio de 2019

Aunque considera que “El artista del año” y Gisela Valcárcel tienen gran número de admiradores o seguidores y tuvo el anhelo de estar en el escenario del programa de ‘La Señito’, la intérprete de “Ya no más” aclaró que “no fue mi gran sueño, porque mis sueños son otros”, pues solo fue solo fue “el gusto de poder estar allí”.

Y ante las distintas polémicas que se ha generado desde su ingreso, cree que “no fu el momento indicado” para poder conocer a Gisela Valcárcel. Por ello, con el objetivo de evitar escándalos y seguir una carrera limpia en la música pidió que sus fanáticos comprendan esta decisión. “Quiero llamar a la paz, tranquilidad. Creo que todos nos equivocamos. Quiero pedirles que me entiendan con este paso al costado”.