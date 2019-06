Susan Ochoa duró siete semanas en competencia en "El artista del año".

Susan Ochoa anunció en sus redes sociales que no continuará en "El artista del año", 'reality' que conduce Gisela Valcárcel. La razón principal: la ganadora de dos gaviotas de plata en Viña del Mar 2019 no le perdona a la conductora que se haya "minimizado" su participación en el reconocido festival de la canción.



"Doy un paso al costado en 'El artista del año'. El motivo, lo hemos escuchado todos. El sábado pasado sentí que he sido humillada, que mi trabajo, con las palabras de la señora Gisela, ha sido nada. Y sin embargo, para mí [los años que tengo de carrera] tienen un valor muy grande. Me ha costado sacrificio, porque las gaviotas no han sido por un escándalo, ni porque hablé mal de alguien, sino gracias a sacrificio, sudor, lágrimas, cerradas de puerta en la cara", dijo la cantante en un video en su Facebook oficial.

La artista chiclayana, agradeció el apoyo que sus seguidores le han mostrado en redes sociales. "Esas gaviotas no se llaman Susan Ochoa, tienen el nombre del Perú. Es por eso que por dignidad y respeto a mi persona, decido dar un paso al costado", agregó.

La cantante también tuvo duras palabras contra Gisela Valcárcel. "Empezó a hablar sobre una persona que no soy, a hacer entender que yo me siento mejor que otros artistas. ¿En qué momento yo me he sentido más que alguien?", dijo.

"En todas sus explicaciones [Gisela] dio a entender algo que no soy, haciéndome quedar mal. No entiendo por qué comparar uno con el otro, entre artistas. Cada persona tiene algo en especial", manifestó la ganadora de Viña del Mar 2019.



Este es el mensaje de Susan Ochoa.

Susan Ochoa guardó silencio desde hace dos galas, luego de que Gisela Valcárcel sostuviera en vivo que "no importa si fue Susan Ochoa la que se llevó dos gaviotas de plata". En redes sociales los seguidores de la chiclayana la apoyaron y reclamaron a Gisela por el comentario.

Terminada la gala del sábado 8 de junio, la cantante no se presentó a los ensayos programados antes de la siguiente edición de "El artista del año". La decisión ya había sido tomada.

Sobre el versus con Daniela Darcourt, Susan Ochoa ya había comentado que no sabía nada al respecto y que se enteró en la pista.

Noches felices: Gisela Valcárcel recibe a Susan Ochoa en la pista, durante una de las primeras galas de "El artista del año".

EL APOYO DE EVA AYLLÓN

Poco después de la polémica, Eva Ayllón utilizó las redes sociales para recordar a Susan Ochoa que es una persona que está donde está gracias a su esfuerzo y perseverancia.

“Mi chiquita si tú brillas ahora más que antes es gracias a tu esfuerzo, dedicación y perseverancia en esta carrera, que es tan difícil pero que amamos con locura”.

Eva Ayllón no dudó en destacar que la ahora ex participante de “El artista del año” puede demostrar mucho más de lo que es ahora, porque es una persona que asume retos y ya tiene un nombre ganado en el mundo de la música.

“Eres una mujer de retos y sé que todos los asume con mucho profesionalismo y respeto, aceptaste esta nueva experiencia y se que como siempre darás lo mejor de ti. No se trata de opacar a nadie, se trata de divertirte haciendo lo que tanto amas y demostrarte a ti misma que puedes con eso y más”, finalizó Eva Ayllón en su mensaje publicado en Facebook.