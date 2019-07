Susan Ochoa sobre su salida de “El artista del año”: “No me fui por un berrinche, sino porque minimizaron mi trabajo” | Fuente: Composición.

Tras varias de semanas de la polémica salida del reality de Gisela Valcárcel, Susan Ochoa explicó que ella no se fue "por un berrinche" de "El artista del año", como respuesta a la carta notarial que recibió de GV Producciones por incumplimiento de contrato y en la que se le exige el pago de 33 mil soles. La ganadora de Viña del Mar mencionó que no sabe nada de leyes, pero aclaró que se fue porque minimizaron su trabajo.

“No sé nada de leyes. Pero lo que puedo decir es que no me fui por un berrinche, me fui porque me sentí mal y minimizaron mi trabajo. Me duele que las personas menosprecien mi trabajo. Me duele que las personas menosprecien mi trabajo”, señaló en entrevista con “Día D”.

La exconcursante de “El artista del año” mencionó que puede haber personas que no le guste su trabajo, pero lo importante es que tengan respeto por todo lo que ha tenido que pasar para llegar a donde está.

Susan Ochoa se pronuncia sobre la carta notarial de GV Producciones tras su salida de "EL artista del año". | Fuente: Captura de TV

“Si a ti no te parece o no te gusta [mi trabajo], bien. No te exijo [que te guste mi trabajo], solo te pido respeto. Pero no vengas a minimizar mi trabajo porque a mí me costó sacrificio. No me vengas a pinchar el globo”, señaló.

Susan Ochoa consideró que los comentarios de Gisela Valcárcel habrían sido con el objetivo de “hacer creer que yo me sentí más que otras participantes y no es así”. “Eso me pareció muy mal. Me sentí mal. Es más, pensé que yo sola lo estaba sintiendo, lo que me está minimizando, humillando. Entonces me quedé callada mirando abajo y me pregunté: ‘¿por qué hace eso?’”.





Susan Ochoa vuelve a pronunciarse con respecto a comentarios de Gisela Valcárcel en "El artista del año". | Fuente: Captura de TV

En entrevista con RPP, Susan Ochoa negó que haya tenido algún privilegio o haberse creído superior a otros concursantes durante su participación en “El artista del año”. “Me molestó. No he pedido ningún privilegio. Yo he pagado de mi bolsillo a Nicola (maquilladora) y mis demás compañeras también llevaron a las personas con quienes se sienten a gusto”.

Susan Ochoa también comentó con respecto al mensaje que dio Gisela Valcárcel una semana después que anunciara su retiro de “El artista del año”. “Escuché cuando dijo: ‘cómo no respetar la carrera de una persona que viene hace seis meses. Bien, yo entendía los mensajes subliminales. Siento que me quieren hacer sentir mal”, mencionó la artista musical.