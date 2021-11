La cantante Yahaira Plasencia respondió a sus críticos por su participación en la primera gala de la nueva temporada de "El artista del año". | Fuente: GV Producciones | Fotógrafo: GIULIANO BUIKLECE

La primera gala de la nueva temporada de "El artista del año" fue todo un reto para Yahaira Plasencia, quien fue criticada en redes sociales por su desempeño. La cantante de "Y le dije no" comentó que esos comentarios "no me afectan" y que eso es "parte de ser artista".

"Estoy tranquila, no me afectan los comentarios en las redes, yo recibo buenos y malos comentarios, es parte de ser artista. Lo que me pasó en mi primera gala suele suceder cuando bailo mucho, en realidad, ya no me tiene que pasar eso porque trabajo con un productor super grande, sin embargo, estaba muy nerviosa, me faltó el aire y desafiné", dijo a la producción de "El artista del año".

Plasencia resaltó que para esta segunda gala está ensayando para dar un mejor show a la audiencia. "Mis ensayos están super bien y estoy cómoda con lo que me ha tocado cantar y bailar, es un pop. Me siento tranquila, de hecho, todavía el tema de la respiración me juega un poco en contra porque me gusta bailar todo el tiempo y eso hace que no dosifique bien mi aire. Pero este sábado será diferente", dijo.

Por otro lado, Plasencia aclaró que al votar por los sentenciados de la semana, "nunca me referí a que Claudia no bailó en su presentación". "Sé que una balada no se puede bailar, a lo que yo me refería es a que a todos nos mandaron canciones distintas. Respeto la opinión de cada uno de mis compañeros, todos somos súper buenos", mencionó.

NÉSTOR VILLANUEVA, SU REFUERZO

Yahaira Plasencia tendrá como refuerzo a Néstor Villanueva, con quien no compartió escenario anteriormente, pero con quien resaltó tener química en el escenario.

"Es la primera vez que voy a compartir escenario con Néstor, nunca había hablado con él, pero nos conocimos y nos hemos llevado bien, es muy respetuoso y buena onda. Le agradezco por haber aceptado acompañarme y sé que nuestra presentación va a salir super bien, hay química en el escenario", añadió.









