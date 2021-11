Sergio George sobre la participación de Yahaira Plasencia en "El artista del año": "Ha madurado". | Fuente: Instagram

Yahaira Plasencia es el nuevo jale de “El artista del año” y fue Sergio George quien se encargó de elogiar su participación en el programa de canto y baile.

En enlace con “América Hoy”, el productor internacional resaltó el desempeño de la salsera en el reality de Gisela Valcárcel:

“Claro (vi su presentación), hizo tremendo trabajo, se lo comenté a ella. Muy bien, me encantó”, dijo Sergio George. Como se recuerda, Yahaira Plasencia habló con sus errores polémicas y George siente que ha crecido como persona:

“Ella ha madurado muchísimo, está mucho más madura que antes, también los golpes de la vida enseñan”, sostuvo.

Yahaira Plasencia hace un balance sobre su vida

La salsera Yahaira Plasencia ha tenido una vida mediática no exenta de escándalos. Consciente de que el público tiene una percepción equivocada sobre ella, confesó que espera que las personas lleguen a verla "con otros ojos".

En un balance sobre su carrera, la cantante de temas como "Y le dije no" y "ULaLa" aseguró: "Las experiencias que tuve han sido lecciones". "Siento que de alguna manera decepcioné a mucha gente; sin embargo, sigo de pie y eso se lo agradezco a Dios y a mi familia que me apoya", dijo al diario Trome.

Yahaira Plasencia consideró que para despegar como artista busca "cambiar un poco cómo la gente" la percibe. "Creo que la gente dice: 'Yahaira es creída, que eso, lo otro', y en realidad no es así, porque la gente que me conoce sabe cómo soy", indicó.

"Igual no tengo que demostrarle nada a nadie, pero siempre es importante que la gente te vea con otros ojos", resaltó.

