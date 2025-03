"Iba contra mi fe": Giacomo Bocchio se negó a grabar los episodios de Halloween en 'El gran chef famosos'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Giacomo Bocchio, exjurado del programa El gran chef famosos, reveló que durante su participación en el reality culinario optó por no formar parte de las grabaciones con temática de Halloween debido a sus convicciones religiosas. En una entrevista con Gisela Valcárcel, el cocinero dijo que, cuando recibió la primera solicitud para hacer dicho episodio, estaba en Ayacucho grabando contenido para su canal de YouTube.

"Me llegó el guion y vi que era Halloween. No tenía idea porque grabábamos con varios días de anticipación y no pensé que esa celebración estaba cerca. Ni lo habíamos conversado ni me habían dicho nada", explicó.

Al enterarse del contenido, Bocchio optó por no grabarlo: "Me dije: 'tengo que ser fiel a mis creencias'.

Desde entonces, el tacneño decidió no participar en las ediciones especiales de Halloween en las temporadas posteriores, pero antes se aseguró de comunicar sus razones a la producción.

Giacomo Bocchio estaba dispuesto a aceptar sanciones

En la entrevista, Giacomo Bocchio dijo que comunicó a la producción de El gran chef famosos su negativa a asistir a las grabaciones por Halloween y estuvo dispuesto a aceptar cualquier sanción por su decisión.

"Les dije que no podía asistir a ese programa, que tomaran las decisiones que consideraran convenientes porque eso iba en contra de mi fe. Si no lo entendían, yo lo iba a aceptar. Gracias a Dios, lo entendieron", expresó.

A pesar de haber sido apartado del reality de cocina, Giacomo expresó que estaría dispuesto a regresar si lo vuelven a convocar. "Por supuesto que volvería a Latina porque eso es ayudar a generar trabajo a otras personas", agregó.

Giacomo Bocchio revela que su despido de El gran chef famosos fue por Zoom

Después de que Giacomo Bocchio confirmara que no va más en El gran chef famosos, se tejieron muchas hipótesis luego de su salida. Sin embargo, lejos de hacer caso a los rumores, el cocinero se despidió de sus seguidores de la televisión tras 11 temporadas y agradeció la oportunidad que tuvo de enseñar más sobre la gastronomía peruana.

"Me quedo muy feliz de escuchar que en los mercados ya hablan de técnica, de cortes de precisión, de fondos. Eso es algo que ha calado en la sociedad peruana y me siento muy feliz de haber podido participar en eso", mencionó en ese entonces.

En la charla con Gisela, Giacomo dijo que no le dieron un motivo específico de su despido, solo que estaban buscando "nuevas propuestas".

"Yo no sé, realmente no lo sé, a mí no me han dado explicaciones, solo hablé con el señor Pereira (gerente de Programación y Contenidos de Latina) y me dijo simplemente que estaban buscando nuevas propuestas, esas fueron sus palabras textuales. En ese mismo momento le dije que les deseaba lo mejor y que les vaya muy bien. Gracias a Dios fue por Zoom, porque si no hubiera tenido que ir hasta allá (San Felipe) para que me digan esto", comentó.

