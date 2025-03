Giacomo Bocchio anuncia que ya no seguirá en 'El Gran Chef Famosos': "Les deseo lo mejor"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Giacomo Bocchio ya no seguirá en El gran chef famosos. Por medio de su cuenta oficial de Instagram, el cocinero peruano confirmó su no continuidad en el popular reality de cocina luego de once temporadas donde compartió la mesa del jurado junto con Javier Masías y Nelly Rossinelli.

“Me han preguntado muchísimo, y me siguen preguntando muchísimo, si voy a seguir en El gran chef y la respuesta es no. No voy a estar en El gran chef famosos la siguiente temporada. Es una decisión que ha tomado el canal. Están apostando por algo diferente y les deseo lo mejor”, dijo el chef nacional este miércoles precisando que ahora se enfocará en sus proyectos personales.

Asimismo, Giacomo Bocchio agradeció El gran chef famosos por darle la oportunidad de enseñar a cocinar a través del programa desde su estreno el 1 de marzo de 2023.

“Deseo que al programa le vaya muy bien, que siga enseñando, que siga compartiendo conocimientos. Espero haber podido ser de mucha ayuda y mucha utilidad para las personas que han visto el programa a lo largo de estas 11 temporadas en las que yo estuve. Creo que se ha podido compartir bastantes conocimientos gastronómicos”, sostuvo.

En ese sentido, Bocchio añadió: “Me quedo muy feliz de escuchar que en los mercados ya hablan de técnica, de cortes de precisión, de fondos. Eso es algo que ha calado en la sociedad peruana y me siento muy feliz de haber podido participar en eso”.

Nelly Rossinelli a Giacomo Bocchio: “Gracias por todas tus enseñanzas”

Por otro lado, Nelly Rossinelli decidió comentar el video de Giacomo Bocchio donde anuncia su salida de El gran chef famoso donde ambos compartían la mesa de jurado con Javier Masías y con José Peláez en la conducción.

“Querido amigo gracias por todas tus enseñanzas, no solo en lo culinario sino en lo espiritual. Eres un gran hombre Giacomo. Valoro muchísimo el tiempo y dedicación que te tomaste para enseñarme tanto a mí y a todo el Perú”, escribió la influencer de cocina.

Finalmente, Rossinelli resaltó el talento de Giacomo Bocchio para la cocina. “Gracias ti se ha elevado el juego culinario de tantas personas. Eres un maestro con todas las letras de las palabras. Te quiero mucho y estoy muy feliz de saber que somos amigos y que vienen nuevas cosas para ti porque eres un hombre bendecido. Un abrazote amigo querido”, concluyó.

Giacomo Bocchio se casó por civil con Brenda Dávila

Semanas atrás, Giacomo Bocchio y su pareja, Brenda Dávila, celebraron su matrimonio civil en una emotiva ceremonia que tuvo lugar en el Centro Español en Jesús María, La pareja decidió dar este importante paso en su historia de amor, sellando su compromiso en un ambiente lleno de alegría y cariño.

Ambos se mostraron radiantes y emocionados intercambiando votos y prometiéndose construir una vida juntos. "Te prometo estar unidos, serte fiel, amarte, protegerte, cuidarte y proveer para nuestro hogar. Esa es mi responsabilidad, y me comprometo públicamente a cumplirla. Te amo", mencionó el chef en sus votos.

Para amenizar el matrimonio, Ricky Trevitazzo interpretó Cuando te enamoras y Mauricio Mesones cantó La cumbia del amor. Tras el acto, los recién casados ofrecieron una pequeña recepción para sus familiares y amigos más cercanos, como Nelly Rossinelli y Ricardo Rondón, donde no faltaron los buenos deseos, brindis y momentos inolvidables.

