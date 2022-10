Gisela Valcárcel estrenó una nueva edición de "El gran show" este 1 de octubre. | Fuente: Instagram / Gisela Valcárcel

En el estreno de la nueva edición de "El Gran Show", la conductora Gisela Valcárcel decidió salir en defensa del nuevo jale del programa, Melissa Paredes, frente a las críticas que en su momento recibió de Magaly Medina tras ser captada con el bailarín Anthony Aranda mientras estaba casada con Rodrigo Cuba.

"En su momento yo no fui infiel, alguien fue infiel conmigo, y una persona me dijo estúpida en cámaras. Le dieron la autoridad para insultarme y agredirme, yo era tan joven como Meli que quedé tumbada en la cama y pensé que no me levantaba (...) Quizá no sepas todo el daño que has hecho", manifestó la popular 'Señito'.

Asimismo, Gisela Valcárcel afirmó que Magaly Medina está "haciendo demasiado daño". "Y, sabes, todos van a salir adelante sin ti. Eres tú quien va a pagarla carísimo, eres tú quien no podrá dormir tranquila (...) Lo que le dijiste a Melissa fue exactamente lo que me dijiste a mí, me maltrataste solo por odio", indicó.

Finalmente, la presentadora de "El Gran Show" añadió que si está del lado de Melissa Paredes, es porque "en su momento nadie me dijo qué cosas eran verdad o no". "Alguna vez dijeron que a mí me podía gustarme una mujer, qué payasada, qué payasada. ¿Tú puedes llamarme a mí cantinflas? Tú que has perdido toda autoridad", señaló.





"El Gran Show": ¿Quiénes participan en la nueva edición?

'El Gran Show' inició una nueva temporada este sábado 1 de octubre y Gisela Valcárcel anunció a los participantes que se sumarán a esta nueva temporada. Lo que era un secreto a voces se volvió realidad, ya que Melissa Paredes estará nuevamente en el formato de baile después de haberse retirado en la edición pasada por vincularse sentimentalmente con un bailarín, estando casada con Rodrigo Cuba.

Otra de las sorpresas fue la cantante de cumbia Giuliana Rengifo, así como la hija de Melissa Klug, Samahara, y muchos más. Así, los nuevos concursantes de "El Gran Show" son los siguientes:

1. Giuliana Rengifo

2. Facundo González

3. Samahara Lobatón Klug

4. Robotín

5. Dalia Durán

6. Dr. Manuel Capillo

7. Leysi Suárez

8. Santiago Suárez

9. Melissa Paredes

Por otro lado, Tilsa Lozano, Adolfo Aguilar, Morella Petrozzi y Michelle Alexander regresan como jurado de 'El Gran Show' para esta nueva temporada junto a Gisela Valcárcel, quien se encargará de animar el programa todos los sábados.



Gisela Valcárcel se despidió de 'La Gran Estrella'

Gisela Valcárcel le dijo adiós a su nuevo reality de canto "La gran estrella". La presentadora se despidió del show el sábado 24 de septiembre, tras permanecer ocho semanas al aire.

"Quiero dar las gracias a cada compañero, actor, cantante, bailarín, productor musical, que se unió a este desafío y quiso compartir sus conocimientos con jóvenes que tienen mucho talento, pero que nunca se habían parado frente a tantas cámaras y empezaron a experimentar lo que es ser artista y subirse a un escenario", dijo al inicio de su mensaje.

La popular 'Señito' también agradeció a Dios por motivarla a realizar esta producción y poner nuevos rostros en la pantalla.

"Sé que este plan lo hizo Dios, y por eso estoy tan contenta y puedo decir que sin él no me hubiera atrevido a poner nuevos rostros en pantalla. ¡Sin ti, señor, no hubiera llegado hasta aquí, sintiendo que hicimos todo para que se dé!", agregó la madre de Ethel Pozo.





