Christian Cueva tras revelaciones de Pamela López en 'El valor de la verdad': "Ya no hay verdad, solo versiones"

Christian Cueva declaró luego de la participación de su expareja, Pamela López, en el programa El valor de la verdad. Aunque evitó profundizar en las polémicas respuestas que lo involucran, dijo que su prioridad actual es llevar una vida tranquila.

"Lo que estoy defendiendo es mi tranquilidad, mi paz, la paz de Pamela Franco y sobre todo la de mis hijos. He cometido errores como todos en la vida, pero estoy tranquilo porque me siento feliz", expresó en el podcast Ahora qué.

Christian Cueva: "La verdad ya no existe, solo hay versiones"

Posteriormente, el popular 'Aladino' fue invitado al podcast Doble Sentido, donde amplió su respuesta sobre las declaraciones de López en el famoso 'Sillón rojo'.

"Cada uno tiene su verdad, lo demás son versiones, ya no existe una verdad. Yo estoy tranquilo, la vida continúa y si hay cosas por resolver, las voy a hacer internamente como siempre lo hice", afirmó el jugador del Cienciano.

Cuando las panelistas insistieron en que si tenía algo que aclarar respecto a lo dicho en el programa de Beto Ortiz, Cueva respondió: "La verdad en este mundo ya no existe, hay versiones y la gente puede creer lo que quiera. Yo soy una persona que, si tengo que asumir algo, lo haré".

Sin embargo, el futbolista dijo que toda esta controversia mediática afecta directamente a su familia, por lo que espera que la situación llegue a su fin.

"De lo que nos olvidamos es de la parte humana, que son mis hijos y la hija de Pamela Franco. Creo que las personas debemos pensar un poco más allá del lado mediático. Yo creo que hay que parar esto porque estamos yendo contra la salud de las personas", agregó.

Christian Cueva y la invitación a El valor de la verdad

En la entrevista, Christian Cueva reveló que la producción del programa de Beto Ortiz le extendió una invitación tanto a él como a Pamela Franco para someterse a la prueba del polígrafo.

"Nos invitaron, lo tengo que decir. Me escribieron y me llamaron y dije que si realmente voy a hablar de estas cosas, creo que nunca se va a acabar", comentó.

No obstante, el futbolista reconoció su responsabilidad en la situación y aseguró que ya ofreció disculpas a su entorno.

"El gran responsable de esta situación soy yo. Ya lo afirmé y lo dije en su momento en el programa de la señora Andrea Llosa. He pedido disculpas a mis padres y a mis hijos, pero ya, llega un punto en el que dices basta", manifestó.

Christian Cueva ofrece disculpas a la hija mayor de Pamela López

Christian Cueva hizo un mea culpa respecto al trato que en el pasado tuvo con la hija mayor de su expareja, Pamela López, y admitió que en ciertas ocasiones pudo haber cometido errores.

El futbolista, quien conoció a la hija de López desde que era pequeña, aseguró que siempre la estimó y aclaró lo que pudo haber ocurrido en el momento en que fue señalado por hacer diferencias entre ella y sus otros tres hijos biológicos.

"El sentimiento no se va de la noche a la mañana, de repente en un momento de mi vida me ganó el impulso, la cólera. No tengo nada en contra de ella", expresó.

Asimismo, reconoció que no logró ser una figura paterna ideal para la joven, aunque dijo que siempre intentó apoyarla en lo posible. "Yo le deseo lo mejor del mundo en todo. La he apoyado en todo. No fui la figura paterna perfecta, pero hice todo lo que estuvo en mí", agregó.

Sin embargó, lamentó que la hija de Pamela López haya participado en el programa El valor de la verdad, considerando que su prioridad debería ser sus estudios en lugar de estar expuesta en los medios de comunicación.

