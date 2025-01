Christian Cueva se confiesa sobre su relación con Pamela López: "Yo no me casé enamorado"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Christian Cueva confesó que no estaba enamorado de Pamela López cuando se casó con ella el 2019. El jugador de Cienciano aseguró que, si bien quiso a la madre de sus hijos, ese sentimiento se desvaneció y que solo aceptó unir su vida con ella para “proteger” a su familia.

“En su momento hubo ese amor. Para ser honesto, yo no me caso enamorado. No me caso con los mismos sentimientos de al principio de mi relación. Yo ya tenía mi tercera hijita. Lo primero que hice fue tratar de proteger y fortalecer a mi familia para poder seguir al lado de las personas que en su momento estuvieron conmigo”, manifestó.

Asimismo, el exintegrante de la selección peruana señaló que “en ningún momento le fue infiel” a Pamela López, como ella aseguraba, y que solo fueron amistades que conoció durante su carrera.

“La infidelidad que ella habla lo están confundiendo. Yo en ningún momento le fui infiel. Yo lo que sí acepto es que conocí a las personas que no debí conocer porque tenía una familia, eso sí. Conocí a personas vinculadas al espectáculo que era un medio donde yo no pertenecía. Yo sí acepté eso y se lo dije”, sostuvo Cueva en entrevista con Andrea Llosa en ATV.

Christian Cueva y Pamela López se casaron en una ceremonia privada en Trujillo el 2019. | Fuente: Instagram

Christian Cueva descarta haber engañado a Pamela López

Por otra parte, Christian Cueva descartó que haya tenido una situación íntima con Rosangela Espinoza, con quien se le vio en una fotografía dentro de un cuarto en hotel en Miami compartiendo un ameno momento sobre una cama mientras la modelo posaba con la camiseta de su entonces club Sao Paulo.

“Esa es una foto nada más, donde nosotros estábamos con compañeros de mi equipo. Con ella no tuve nada”, declaró. Seguidamente, el futbolista también negó haber engañado a Pamela López con Macarena Gastaldo, Melissa Klug y Cris Soifer.

“Tuve reuniones de amigos con ellas, nunca me acosté, ni tuve una situación íntima. Yo le confesé que conocía a tales personas. Tampoco hubo chats comprometedores, ella decía que conocí a tal persona y nada. A mí me da la cólera porque se empeñó en decir que yo le fui infiel”, acotó.

Christian Cueva afirma que se separó varias veces de Pamela López durante su matrimonio. | Fuente: Instagram

Christian Cueva niega haber agredido a Pamela López

Christian Cueva contó que conoció a Pamela López en el 2012 por un amigo en común que tenían en Trujillo. Es a partir de ahí que comenzaron una relación sentimental que siguió hasta Chile donde viajó para continuar con su carrera profesional.

En otro momento, detalló que las conversaciones que le encontró López en su celular eran con amigas y amigos. “Ella es una persona muy celosa hasta el día que terminé con ella en mi relación. Siempre teníamos esas diferencias en las cuales ella siempre ha sido una persona muy impulsiva”, relató.

En ese sentido, aseguró que nunca agredió a Pamela López en el ascensor de su casa y que solo “forcejearon” porque, de acuerdo con Cueva, ella intentó golpearlo.

“En ningún momento tuve una relación con ella para llegar a las agresiones. Yo sí forcejeé porque era ella quien venía a golpearme. Me chantajeaba con tirarse al auto, que es algo que me cuesta decirlo ahora. No es algo de mi agrado porque tenía que quedarse en cuatro paredes, pero ya pasó un año en la cual se están divulgando cosas en mi vida que no son ciertas”, explicó.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis