Melissa Klug confirmó que Christian Cueva le coqueteaba mientras seguía con Pamela López

Melissa Klug rompió su silencio en El valor de la verdad y aclaró su relación con Christian Cueva. La empresaria respondió sobre los rumores, los regalos y su papel en la vida del futbolista.

Mucho se había especulado sobre la amistad entre Melissa Klug y Christian Cueva, pero este domingo la empresaria decidió aclararlo todo en el temido sillón rojo de El valor de la verdad con Beto Ortiz. "Yo no tengo una foto con la camiseta de él en un hotel", afirmó con firmeza.

Semanas atrás, Pamela López, expareja del futbolista, había asegurado en el mismo programa que Klug y Cueva vivieron un romance a sus espaldas. Incluso mostró conversaciones en las que él le escribía: "¿Esa cosita es mía?", como prueba de una supuesta relación secreta.

¿Qué dijo Melissa Klug sobre Christian Cueva?

Cuando Beto Ortiz le preguntó directamente: "¿Te coqueteaba Christian Cueva?", Melissa no dudó en responder: "¿A quién no?". Luego, recordó un episodio ocurrido en junio de 2017, cuando asistió con amigos en el restaurante de Cuto Guadalupe. Fue allí donde un detalle le llamó la atención: Cueva llevaba una esclava en la muñeca.

"Le dije: ‘Qué bonita tu esclava’. Seguimos compartiendo, él se quedó un rato más con mis amigas y, cuando me iba, me dijo: ‘Toma, te la regalo’", relató Klug, añadiendo con picardía: "Esa cosita, obviamente, era la esclava, no piensen otra cosa".

Melissa también aseguró que, en su momento, tuvo una conversación con Pamela López para aclarar lo ocurrido. "Yo no soy la amante, soy la amiga", afirmó. "Le pedí disculpas, pero no las aceptó. Le dije que no tenía la culpa de que su marido sea un coqueto".

Las confesiones más reveladoras

A medida que avanzaba la entrevista, las preguntas de Beto Ortiz fueron subiendo de tono, obligando a Melissa Klug a responder sobre los rumores que la vinculaban con Christian Cueva. Con serenidad, la empresaria aclaró cada punto, dejando en claro su versión de los hechos.

Cuando le preguntaron si había estado en un Airbnb con Cueva, Melissa explicó que sí, pero que se trató de una reunión con amigos. Luego, ante la duda de si le había pedido una cartera al futbolista por su cumpleaños, confirmó que sí, aunque enfatizó que suele hacer lo mismo con sus amigos.

Otra revelación fue que sí llegó a ser confidente de Cueva, pero cuando llegó la pregunta más directa de la noche, “¿Tuviste relaciones sexuales con Christian Cueva?”, la empresaria respondió con un rotundo “No”. Todas sus respuestas fueron verificadas como verdaderas por el polígrafo.

Klug aprovechó el momento para reafirmar su postura: "Yo no soy la amante de nadie. No fui la amante de él". Y lanzó una última reflexión dirigida a Pamela López: "Si ella dice tener pruebas, ¿por qué no las muestra? Su fijación es conmigo, no con él".

