Susy Díaz confesó que un congresista "no conocido" intentó violarla en su oficina. | Fuente: Captura ("El valor de la verdad")

Este sábado 18 de enero, Susy Díaz volvió al sillón rojo en el programa “El valor de la verdad”. Tras someterse a la prueba del polígrafo, la excongresista contestó a las preguntas del periodista Beto Ortiz, muchas de ellas ligadas a su vida íntima.

Sin embargo, llamó la atención una revelación de la exvedette. Y es que, según contó en la última emisión del espacio sabatino, durante la época en que fue parlamentaria, un congresista intentó violarla en su despacho.

“Un congresista no conocido vino a mi oficina, cierra la puerta, me tira en el sillón, forcejeamos, me he defendido y le dije que había cámaras, eso lo asustó y se fue”, dijo Susy Díaz ante las cámaras.

Según la artista, se acercó a Víctor Joy Way, entonces presidente del Congreso, para denunciar acoso sexual. “Pero no quise decir nombres y que quede ahí nada más”, afirmó.

BULLYING EN EL CONGRESO

Otra de las confesiones que hizo Susy Díaz durante su paso por el sillón rojo fue que las congresistas solían mofarse de ella. “Las congresistas mujeres me hacían bullying, se burlaban, se reían”, señaló.

Asimismo, no descartó postular al Congreso. Fiel a su estilo, la expareja de Augusto Polo Campos también hizo un repaso por los romances más sonados que tuvo hasta la fecha, incluyendo revelaciones subidas de tono con su actual pareja.

Como se recuerda, esta es la cuarta ocasión que Susy Díaz asiste a “El valor de la verdad”.