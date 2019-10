Susy Díaz habló del caso de Christian Domínguez. | Fuente: Composición

¡No se quedó callada! Susy Díaz habló sobre el polémico 'ampay' de Christian Domínguez, quien fue captado besándose con la cantante Pamela Franco, cuando aún tenía una relación con su expareja Isabel Acevedo.

La excongresista señaló que es normal ver al cantante en este tipo de situaciones y que a "él las parejas le duran solo tres años". "A Christian ya se le conoce, a él las parejas le duran solo tres años, parece que se cansa. Yo creo que está viviendo la vida", dijo Susy Díaz a RPP Noticias.

Asimismo, indicó que ella no es de perdonar infidelidades. "A mí nunca me han dejado, yo los he dejado (...) Hasta ahorita todos mis ex me buscan porque mujeres como yo son como aguja en un pajar, no se encuentra así no más. Que te sumen, que no te resten. Yo no soy de perdonar una infidelidad", agregó.

Finalmente, Susy Díaz le envió un mensaje a Isabel Acevedo y le aconsejó que en vez de sufrir por Christian Domínguez, debería "reemplazarlo".

"La vida es una sola como para estar llorando, que rápido consiga respuesto para que no sufra. Es como un aparato de televisión, si se malogra, al toque tienes que poner otro y así no sufres", concluyó.

SUSY DÍAZ, LA PELÍCULA

Por otro lado, Susy Díaz confirmó que ha recibido una propuesta para llevar la historia de su vida al cine. Se trata del filme "Los días de Susy", el cual será dirigido por Carlos Landeo.



"La propuesta me llegó de imprevisto y estamos en conversaciones. Están buscando a una artista para que me interprete, yo propuse a mi hijita Florcita, pero ya ellos son los que deciden", concluyó.