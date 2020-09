El popular 'JB' reveló que su programa cómico fue invitado a la conferencia de Richard Swing. | Fuente: Instagram/Latina

Jorge Benavides y “El Wasap de JB” se viralizaron en las redes sociales, luego de que el programa fuera uno de los medios que asistiera a escuchar los descargos de Richard Swing. En comunicación con RPP Noticias, el polémico cómico contó la historia detrás de la extraña aparición del micrófono en medio de la rueda de prensa.

Para el popular ‘JB’, fue inesperado el efecto que iba a causa el micrófono de “El Wasap de JB” entre los usuarios de las redes sociales y afirmó que fueron invitados por el propio Swing, luego de que se contactaran con él para que participara en el espacio televisivo. Al final, lo ocurrido fue todo lo contrario.

“Cuando hacemos una imitación y tiene éxito en el público, a continuación, invitamos a la persona que imitamos para hacer la posibilidad de un cara a cara. Para hacer un espejo, una parodia con los dos personajes”, comentó Benavides. “Nosotros obviamente nos comunicamos con el mismo Richard Cisneros para ver la posibilidad de que venga al programa”.

“En esas conversaciones para que venga, él nos invita a su conferencia ese día. Él invitó a ‘El Wasap de JB’”, agregó para RPP Noticias. “Entonces, ya solamente era decisión personal de asistir o no a la invitación. Obviamente, si veo que es un personaje que a la gente le está gustando, ¿por qué no estar presente en un lugar donde me han invitado?”.

¿SEGUIRÁ IMITANDO A RICHARD SWING?

Recientemente, Jorge Benavides presentó a ‘Richi’ Swing, la parodia del polémico artista que se encuentra en el centro de la crisis política. Ante ello, un reportero de “El Wasap de JB” consultó a Richard Swing cuál era su apreciación de la imitación y admitió que no pudo evitar reírse.

“Ha declarado que se divierte mucho con el personaje y un poco en broma, ha declarado que él no tiene las pestañas postizas como me las he puesto yo. Inclusive me ponía una carita feliz por mi imitación. Eso me hace suponer que tiene buena correa para las bromas”, aseguró ‘JB’.

Benavides respondió si es que seguiría adelante con la parodia de Swing en medio de la coyuntura política. Hace unos días, Carlos Álvarez confirmó que no imitaría más al personaje, debido a que no se le debería dar tanta importancia a este personaje que ha sido vinculado con el presidente Martín Vizcarra.

“Yo no me puedo dar el lujo de decir ‘no, no lo voy hacer’, porque yo vivo de eso. Si sucede algo en estos días, donde aparezca el señor Swing, de hecho, voy a hacer la parodia”, señaló.