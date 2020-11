Rodolfo Carrión, más conocido como 'Felpudini', extraña regresar a la televisión. | Fuente: Composición

Espera volver a la televisión. Rodolfo Carrión, el actor cómico más conocido como ‘Felpudini’, confesó sentirse apenado de no salir más en la pantalla chica debido a que es población vulnerable frente a la COVID-19.

“Realmente es una pena porque, tú sabes, un actor ama lo que hace. Es muy doloroso que, por estas circunstancias, no puedas seguir trabajando. El actor también tiene necesidades. Tengo una envidia sana por todos mis compañeros”, aseguró.

A pesar de estar alejado de la tv, ‘Felpudini’ asegura que sigue manteniendo comunicación con sus compañeros de “El Wasap de JB”. Por otro lado, aceptó la decisión de quedarse en casa porque siente que no es lo mismo actuar de manera virtual:

“Lo conversamos mucho. Pero el tema es que, al hacer el trabajo por Zoom y ellos estando en vivo, ralentiza el ritmo del espectáculo. No es viable. Pero siempre estamos en contacto. Estoy agradecido con Jorge (Benavides) porque en el programa todo el mundo me quiere. Los extraño muchísimo”, comentó al diario La República.

El artista cómico, que pronto cumplirá 50 años de carrera, revela que no le molesta que le digan ‘Felpudini’ ya que es un personaje que se ha quedado en la mente de los peruanos:

“Por la coyuntura tuvo mucha popularidad y quedó perennemente en los hogares. Es una tremenda felicidad el haber hecho este personaje. También te digo que fue una cárcel. Ha sido difícil desligarse de él. Una cosa buena, a veces, trae algo complicado”, comentó.

Asimismo, Rodolfo Carrión siente tristeza de no poder ver a sus compañeros de “El Wasap JB” físicamente y siente confianza en que pronto regresará al espacio televisivo cuando todo se normalice:

“El actor muere en el escenario, no hay otra posibilidad. Tengo casi 50 años de carrera, nunca en la vida hice otro oficio. No me veo en otro sitio si no es en el escenario. Hasta donde las fuerzas me den. Este ‘pechito’ aún respira fuerte”, sostuvo.

