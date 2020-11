La modelo y cantante peruana fue agredida físicamente por el actor mexicano Eleazar Gomez. | Fuente: Instagram

Stephanie Valenzuela habló de su denuncia por agresión contra Eleazar Gómez por primera vez en un programa mexicano, después de haberse mantenido alejada de las cámaras del país azteca durante las últimas semanas. Como se recuerda, el actor de Televisa golpeó e intentó estrangular a la modelo peruana tras haber tenido una velada romántica.

El hecho se registró el pasado 6 de noviembre, durante la madrugada, cuando ambos estaban en el domicilio de la cantante en Ciudad de México. Según indicaron las autoridades, los vecinos escucharon gritos y llamaron a un patrullero que se encontraba de turno por las calles aledañas. Al llegar los agentes policiales, detuvieron a Gómez, quien se mantendrá recluido hasta fin de año.

“No es fácil para mi estar hablando de este tema, pero creo que es importante. Tengo la voz para hablar por muchas mujeres. Cuando sufres agresión por parte de tu pareja, al menos de esta magnitud, tu cerebro no lo asimila”, expresó Valenzuela a Hoy. “No entiendo en qué momento el hombre tan cariñoso con el que me la pasaba bailando y cantando, pudo llegar a esto. Me pidió que nos casemos”.

Para la conocida ‘Tefi’ Valenzuela no es para nada fácil hablar sobre la agresión física que sufrió esa noche, debido a todo lo que habían pasado juntos. Incluso, Eleazar Gómez le había pedido matrimonio unas horas antes: “A mí también me cuesta porque yo lo recordaba así, no es algo que uno ve venir. No es algo que uno no ve venir”.

CONTINUARÁ POR LA VÍA LEGAL

La peruana Stephanie Valenzuela recordó que el artista conocido por las telenovelas “Rebelde” y “Atrévete a soñar” tiene un historial de agresión contra sus exparejas, pero ninguna de esas denuncias fue impuesta por la vía legal. En ese entonces, él pudo fácilmente salir a negarlo para salvar su imagen, pero esta vez es más complicado porque ahora hay pruebas de por medio.

“Por eso, es importante lo que yo estoy haciendo. Que sea una denuncia penal y haya pruebas, haya pasado un médico legista y testigos. Que haya una demanda, porque esto no es algo que se puede negar fácilmente”, señaló la cantante peruana sobre la denuncia de agresión contra Eleazar Gómez.

Por último, Valenzuela busca que esto no vuelva a pasar con ninguna otra mujer en el futuro. “Quiero evitar que haya una quinta mujer que pase por esto y si tengo que cargar con este engorroso momento, porque es escandaloso y vergonzoso, al menos quiero tener mi consciencia (tranquila) de que yo hice algo”, agregó.

