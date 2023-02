'En Escena' cumple 14 años: Johnny Padilla anuncia programa de aniversario con sorpresas e invitados

Lo mejor de la música, el teatro y el mundo del espectáculo, con la amena compañía de Johnny Padilla. En Escena, los sábados a la 1 de la tarde por RPP, la voz de todo el Perú. | Fuente: RPP Noticias

En Escena, el programa que cada sábado presenta lo mejor de la música, el teatro y el mundo del entretenimiento, está cumpliendo 14 años al aire gracias a la señal de RPP Noticias. El reconocido periodista y conductor del espacio radial, Johnny Padilla, sostuvo en Encendidos que estar frente al programa durante todo este tiempo, ha sido una "experiencia inigualable".

"Es también un aprendizaje. Yo vengo y sigo trabajando en la prensa escrita, pero la radio es otro mundo, es otro ritmo... es una experiencia que considero inigualable. En todas las ediciones del programa se aprende", detalló.

Asimismo, Padilla sostuvo que intenta marcar la diferencia de aquellos programas de espectáculos que muchos asocian con el escándalo, pues la propuesta de En Escena le brinda al artista la posibilidad de ser reconocido por su arte o trayectoria.

"La mayoría asocia siempre los programas de espectáculos con lo que a veces ve en la televisión. Ellos tienen su propia propuesta y cada quien tiene que defenderse de lo que hace; pero también hay otras formas de ver el espectáculo y eso es lo que hacemos en el programa", aclaró.



Anécdotas

Las anécdotas nunca han faltado en la trayectoria de Johnny Padilla, llevar más de 30 años haciendo periodismo y estar frente a la conducción de 'En Escena' por 14 años lo llevaron a experimentar algunos acontecimientos curiosos, agradables y otros incómodos con algunos artistas, tal como sucedió con el fallecido cantautor mexicano Armando Manzanero.

"Nos tocó una comunicación telefónica con él desde México; ya me había preparado para hacerle las preguntas. Cuando empezó la entrevista, todas sus respuestas eran: 'sí o no'... noté su incomodidad. Mandé el programa a corte y en vivo me dijo que no iba a continuar, porque tenía que ir a almorzar, entonces cortó", reveló.

Pasó lo contario cuando tuvo la oportunidad de entrevistar a Rubén Blades, uno de los encuentros más ameno que ha tenido en su trayectoria. "El artista más agradable fue Rubén Blades, como persona y por todo lo que dice... es tan preparado, es cero poses", comentó.

Programa de aniversario

Por los 14 años de 'En Escena', la producción ha preparado un programa especial este sábado 4 de febrero a partir de la 1:00 p.m. y que contará con grandes invitados de la televisión, la música y el teatro, entre ellos Ernesto Pimentel, Bareto, El Cuarteto Continental, Manuel Donayre, Lucía de la Cruz, Milena Warthon, entre otras sorpresas.

