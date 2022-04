Érika Villalobos vuelve a pronunciarse tras el 'ampay' a Aldo Miyashiro. | Fuente: Instagram

Érika Villalobos quiere poner fin al mal momento que enfrentó luego del 'ampay' que protagonizó su aún esposo Aldo Miyashiro y la reportera Fiorella Retiz. Sin embargo, antes de cerrar este capítulo en su vida, la actriz recurrió a sus redes sociales para agradecer el apoyo y las muestras de cariño por parte de sus seguidores.

Mediante un video, la exintegrante de Torbellino también resaltó el respaldo de sus amigos, quienes estuvieron en todo momento bridándole las fuerzas necesarias para afrontar la presión mediática que se desató tras el destape que presentó Magaly Medina en su programa de espectáculos.

"No pensaba grabar este video, pero creo que es importante que les agradezca, porque he recibido tantos mensajes de apoyo, de cariño, con tanto amor deseándome lo mejor, que la verdad, esto es muy importante para mí... he sentido demasiado amor", dijo al inicio de su mensaje.

"Pensé que tenía algunos buenos amigos y me he dado cuenta que tengo muchos. Estoy totalmente sorprendida por la cantidad de buenos amigos, de personas en las que puedo confiar y por las que puedo poner las manos al fuego, ellos han estado ahí conmigo alentándome y eso me hace sentir muy afortunada", señaló la actriz.

Villalobos ha concedido algunas entrevistas a diversos medios de comunicación; sin embargo, ha evitado hablar directamente sobre las escenas que pusieron al descubierto la infidelidad del conductor de "La banda del Chino".

"Tan importante ha sido todo esto que he sentido, que hasta he dejado de lado toda esa porquería que han tratado de tirar la gente solo quiere destruir, gente que va a ser capaz de seguir inventando cosas con tal de seguir haciendo daño y destruir", manifestó.

"Yo me quedo con el apoyo de ustedes, yo me quedo con ese cariño, me siento más que afortunada, realmente. Les deseo lo mismo, porque todos nos merecemos eso, amor y empatía; nosotros los peruanos merecemos mucho más de lo que estamos viviendo. Así que les deseo todo eso y les agradezco nuevamente, ahora paso la página", sentenció.

