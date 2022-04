Fiorella Retiz se vuelve a pronunciar tras 'ampay' con Aldo Miyashiro. | Fuente: Instagram

Fiorella Retiz reapareció en las redes sociales luego de ofrecer disculpas por el 'ampay' que protagonizó con Aldo Miyashiro y que puso fin a su relación con la actriz Érika Villalobos. La reportera usó su cuenta de Instagram para compartir un reflexivo mensaje que hace referencia al reciente escándalo mediático.

"Porque las cosas verdaderas rara vez salen a la luz, son las mentiras las que se conocen", publicó la exintegrante de "La banda del Chino" en las historias de la mencionada red social. Al parecer, Retiz ha dedicado este mensaje a sus detractores tras la avalancha críticas que recibió por las imágenes donde aparece besando a Miyashiro.





MAGALY MEDINA RESPONDE

Sobre esta reaparición en redes sociales, Magaly Medina se tomó unos minutos de programa para lanzar un duro comentario contra la reportera.

"Todavía tiene la cara dura de poner 'las cosas verdaderas'. Las cosas verdaderas son las que han salido a la luz, ¿Cuáles son las mentiras que todos hemos dicho en estos días?, la única mentira era la que ella vivía con un romance extramatrimonial con Aldo Miyashiro", cuestionó Medina.

"Es el colmo que todavía tenga las ganas de postear este tipo de cosas, a menos que me diga que su historia de amor era real, y que todo lo que se ha dicho sobre eso son mentiras", agregó la conductora de "Magaly TV, la firme".

LAS DISCULPAS DE FIORELLA RETIZ

A través de sus cuentas de Instagram y Twitter, la conductora de televisión Fiorella Retiz pidió disculpas públicas por el ‘ampay’ captado por las cámaras del programa de Magaly Medina, en el que se le ve besando al conductor del “La banda del chino” Aldo Miyashiro.

“Lamento mucho lo que ha sucedido. Pido perdón a todas las personas involucradas. No hay palabras para expresar mi dolor y pena. Nunca pensé vivir algo así. Ahora, en soledad y vergüenza, enfrentaré las consecuencias. A todos los que me conocen y me han apoyado les doy las gracias de corazón”, se lee en la imagen compartida por Fiorella Retiz.

