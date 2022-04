El padre de Érika Villalobos falleció en julio de 2021. | Fuente: Instagram

Érika Villalobos sigue pensando en su trabajo y ha puesto a sus hijos como el pilar de su familia por lo que continúa no solo actuando sino haciendo lo que más le gusta: escribir para teatro.

La cantante peruana contó que está escribiendo guiones para las tablas pensando en su papá que falleció en julio de 2021 y toda esta experiencia empezó en pandemia estando en casa.

“Quiero seguir con el teatro, me llama la atención escribir musicales y componer para ello. Lo que escribiré tiene que ver con mi papá, su muerte ha sido un quiebre total en mi vida, creo que tendría que ser sobre eso. Perderlo me enseñó que la vida es durísima, nunca imaginé sentir tanto dolor y tanto amor a la vez por alguien. Cuando se muere alguien como tu papá o mamá, es diferente, me dolió mucho y me sigue doliendo”, dijo en entrevista con Gianella Neyra.

Asimismo, Érika Villalobos contó una anécdota que le pasó cuando viajó a Nueva York para tomar unas clases de canto y actuación:

“Me fui con mis hijos a NY y no me salía la voz para cantar, lloré todos los días. Mi mamá quería cambiar el cuarto de mi papá y yo no quería, entonces la canción de mis clases justo hablaba de eso. ‘¿Por qué no se la dedicas a tu papá?’, me dijo David, mi profesor, pero no pude. Este profesor me dijo que me sentía tan mal porque ya está terminando este momento fuerte y ya mi cuerpo se va a ir acostumbrando a que todo pasa”, concluyó la actriz.

Érika Villalobos evita comentar sobre el 'ampay' de Aldo Miyashiro



Hasta la fecha, Érika Villalobos ha evitado pronunciarse sobre la crisis que atraviesa luego del 'ampay' que protagonizó su esposo Aldo Miyashiro, quien el pasado miércoles ofreció disculpas públicas por su mal actuar. Como se sabe, el también actor fue captado besando a la reportera Fiorella Retiz.

"Quiero comenzar pidiendo perdón públicamente a Erika, porque traicioné su confianza, porque no estuve a la altura, porque no merezco todo lo que ella ha hecho por mí, quiero decirle que seguramente no vamos a poder volver, pero que estoy dispuesto a hacer todo lo posible para sanar esa herida. Cometí un error y solo quiero pedir perdón", dijo el presentador de "La banda del chino".



Pese al difícil momento que atraviesa por este escándalo mediático, Érika Villalobos no deja de alistar sus próximos proyectos, entre ellos su participación en la obra "Todos vuelven, un musical para el encuentro", evento que se realizará en el Teatro Municipal desde el miércoles 11 de mayo hasta el domingo 3 de julio.

La exintegrante de Torbellino, compartirá escenario con otros actores de la escena nacional, entre ellos Emilia Drago, Miguel Álvarez, Sandra Muente, Miluska Eskenazi, Alfredo Valente, Edwin Vásquez, Andrés Salas, Gustavo Mayer y Mónica Dueñas. La obra está bajo la dirección de Carlos Galiano y la producción general de Denisse Dibós.

